Lançamento de livro destaca importância de preservar a memória LGBTQIAP+

Obra apresenta diferentes perspectivas sobre acervos, coleções e referências das comunidades presentes em diferentes locais do território brasileiro

Na última sexta-feira (14), foi lançado no CPF SESC, na Bela Vista, o livro “Acervos e Referências de Memória LGBTQIAP+”, resultado de um projeto colaborativo entre o Museu da Diversidade Sexual de São Paulo (MDS) e autores de diferentes regiões do país. A obra reúne diferentes perspectivas sobre acervos, coleções e referências das comunidades presentes em diferentes locais do território brasileiro e aborda a importância de mapear e preservar as histórias visando a valorização das vidas da população LGBTQIAP+.

O evento realizado pelo Museu da Diversidade Sexual teve a presença de autores do livro e convidados (Foto: Eduardo Cordeiro/MDS)

Para Emília Paiva, diretora executiva do Instituto Odeon, a publicação reforça o comprometimento da gestão do equipamento em imergir nas territorialidades LGBTQIAP+ e, assim, promover o resgate da história de uma população marginalizada e apagada ao longo da história. De acordo com Leonardo Vieira, coordenador do núcleo de Museologia e Acervo do MDS e organizador do livro, o material apresenta um breve panorama das discussões empreendidas atualmente por intelectuais, pesquisadores e militantes.

Leonardo Vieira, coordenador do núcleo de Museologia e Acervo do MDS e organizador do livro

Além do valor científico e cultural, “Acervos e Referências de Memória LGBTQIAP+” constitui uma importante base para discussões empreendidas no Museu da Diversidade Sexual. O livro pode ser adquirido nas livrarias ou na loja virtual do MDS.