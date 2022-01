LaLiga abr restaurante temático e cria um videogame imersivo no PortAventura World, na Catalunha

Ambos os projetos foram desenvolvidos através da joint venture LaLiga Entertainment, concluindo a primeira fase de uma série de iniciativas focadas em trazer conteúdo inovador para clientes do PortAventura

PortAventura World, Kosmos e LaLiga lançaram dois projetos que representam a conclusão da primeira fase da joint venture entre as três marcas para revolucionar o mundo da emoção e do entretenimento através da inovação e da aplicação de novas tecnologias. LaLiga TwentyNine’s, o primeiro restaurante temático LaLiga do mundo, é um conceito único e pioneiro de sports bar, e ‘The Beat Challenge’ é um jogo de plataforma e habilidades de futebol desenvolvido como um aplicativo móvel e com tecnologia de realidade aumentada (AR). Os usuários poderão mergulhar nos desafios que se colocam no PortAventura World, em casa ou em qualquer lugar, combinando a realidade física com o mundo virtual.

O papel da tecnologia disruptiva tem sido fundamental no desenvolvimento e execução do jogo, combinando realidade física com força tecnológica por meio de ferramentas de AR que permitirão aos jogadores enfrentar as lendas da LaLiga

Ambos os projetos ligam o mundo do esporte e do futebol ao do entretenimento, emoções e emoções de forma inovadora, através de uma combinação de experiências físicas e virtuais que procuram disponibilizar conteúdos inovadores aos milhões de clientes do resort e aos mais de 115 milhões de adeptos que siga a competição do clube.

O acordo estratégico entre PortAventura World, LaLiga e Kosmos foi assinado em setembro de 2020, traçando um novo território ao unir o mundo do entretenimento esportivo, parques temáticos e destinos de lazer. O lançamento do restaurante e do videogame completa a primeira fase do projeto, que incluirá três etapas de desembolso de investimento dirigido por meio da LaLiga Entertainment, a joint venture formada pelas três empresas. Esta primeira fase envolveu um montante de cerca de € 10 milhões, enquanto a segunda, centrada na concepção e desenvolvimento de uma nova atracção temática da LaLiga, envolverá um investimento de € 40 milhões, e a terceira, centrada na criação de um clube parque temático de competição dentro do resort, envolverá um investimento projetado de cerca de € 100 milhões.

Todos os clubes de LaLiga Santander farão parte do ‘The Beat Challenge’ através dos seus jogadores, que serão incorporados progressivamente

O lançamento, que foi pré-visualizado ao vivo através da conta TikTok da LaLiga, contou com a presença de Javier Tebas e David García, bem como Álex Bardera da Kosmos e vários embaixadores e influenciadores da LaLiga.

Entretenimento híbrido que ultrapassa os limites físicos

O LaLiga TwentyNine’s é o primeiro lounge bar totalmente inspirado na LaLiga do mundo. Inspirado no ano de fundação do campeonato espanhol de futebol (1929), o espaço de 1.000m2 tem capacidade para receber mais de 400 pessoas e oferece aos visitantes uma gastronomia de qualidade aliada à possibilidade de desfrutar de competições esportivas ao vivo, também com uma arquibancada específica e também área de eSports e integração do videogame ‘The Beat Challenge’.