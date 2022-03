Laéllyo Mesquita pede Gilberto Nino em casamento durante voo

O casal está junto há 8 meses e tem planos como realizar o casamento e ter filhos, que é o sonho do estilista

Durante um voo nesta última segunda-feira (14), o estilista Laéllyo Mesquita pediu seu namorado, o produtor rural Gilberto Nino, em casamento. O casal que se conheceu em 2013‎‎, quando o produtor virou‎‎ cliente de Mesquita.‎‎

Os dois nunca tinham se visto‎‎ pessoalmente,‎‎ somente‎‎ por‎‎ redes‎‎ sociais,‎‎ e‎‎ no‎‎ ano‎‎ de‎‎ 2021‎‎ se conheceram e engataram um namoro.

A viagem foi para comemorar o aniversário de Gilberto, e o destino foi Gramado (RS), seu lugar preferido.



Laéllyo contou que as alianças já estavam prontas, mas ele queria fazer algo diferente, então pensou em fazer o pedido durante o voo.

”Entrei em contato com o pessoal da Latam, conversei com eles e pedi ajuda, o comandante, chefe de cabine e as aeromoças participaram e me ajudaram”.

A única pessoa que sabia além de Mesquita era sua mãe, que assim como as famílias, ficou muito feliz.

