LaBrand reúne 15 influenciadoras na Oscar Freire nesta terça-feira, 12

O local conta com 42 marcas de moda e lifestyle em São Paulo

A galeria de um dos principais locais de compra de São Paulo, a Rua Oscar Freire, vai promover um super evento com 15 influenciadoras nesta terça-feira, 12. As jovens vão se reunir para curtir um almoço no local e terão uma experiência única, podendo compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

O espaço foi idealizado pela empresária Maria Victoria Horta, que também é influenciadora de moda, lifestyle e viagem



O evento acontecerá na LaBrand, localizada na Rua Oscar Freire, número 565, no bairro Jardim Paulista. A proposta é reunir essas 15 influenciadoras para um almoço, onde elas vão ter a oportunidade de conhecer o local, que foi idealizado pela empresária Maria Victoria Horta. As convidadas também terão uma experiência de consumo, moda e lifestyle da LaBrand.

Entre as influenciadoras que já confirmaram presença estão os nomes de Victoria Beukers e Beatriz Carvalho, que têm a própria marca de roupas



As influenciadoras vão poder aproveitar os ambientes instagramáveis para tirarem selfies divertidas e criativas. Entre as convidadas estão Victoria Beukers, Beatriz Carvalho, Giovanna Kachvartanian, Maria Victoria Tinoco, Julia Zagari, Gabriela Santos, Jana Alvarenga, Sarah Schulz, Isabela Santos, Ju Lazzarini, Lu Nunes, Carol Ugolini, Ana Carolina Alves, Maria Montoro e Francesca Civita.

O encontro acontecerá no badalado restaurante Penthouse, localizado no rooftop da LaBrand



No total, a LaBrand conta com 42 marcas no local, entre elas Santapele, TwentyFirst, Dondoca, La vie, Lala Rossi, Gkhalil, Dux, Moe Beachwear, Caprih, Duas Maos, Ars, Tre Bionde, VLL Classy, Lemarin, Barro Bueno, Cam Eyewear, Casa Apolinaria, Realselves, Hela, 1triz, Polli, Bossa Nossa, Mini mi, Lyndatodda, entre outras. O almoço das influenciadoras acontecerá no restaurante Penthouse, que também faz parte do espaço.