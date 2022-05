LaBrand e Anybody reúne influenciadoras em evento exclusivo

A Anybody foi criada pelas irmãs Any e Naiara Borges, que escolheram a LaBrand como passo inicial para a realização de um sonho, transformar sua grife de biquínis na nova “queridinha” do mercado paulistano

A grife de biquínis Anybody abrirá sua primeira loja física no próximo sábado (14.05), no espaço LaBrand que fica na Rua Oscar Freire em São Paulo e para celebrar a novidade promoveu ontem (10.05) um almoço exclusivo para influencers no Penthouse, restaurante com conceito rooftop, que também faz parte do espaço.

Any Borges, Yasmin Burihan, Carol Bresolin, Vitória Bellato, Taynara Nunes, Mariane Mc Gowan e Naiara Borges (Foto: Rodrigo Gante)

Confira os nomes que participaram do evento: Mariane Mc Gowan, Taynara Nunes, Yasmin Burihan, Vitória Bellato, Carol Bresolin e Nanah Damasceno

Maria Victoria Horta e Naiara Borges (Foto: Rodrigo Gante) Any Borges e Maria Victoria Horta (Foto: Rodrigo Gante) Any Borges, Vitória Bellato e Naiara Borges (Foto: Rodrigo Gante)

A Anybody foi criada pelas irmãs Any e Naiara Borges, que escolheram a LaBrand como passo inicial para a realização de um sonho, transformar sua grife de biquínis na nova “queridinha” do mercado paulistano.

Any é influencer e DJ e ganhou destaque nacional após ter participado de três reality shows, vencendo um deles.

Any Borges, Yasmin Burihan, Carol Bresolin, Vitória Bellato, Taynara Nunes, Maria Victoria Horta, Naiara Borges e Nanah (Foto: Rodrigo Gante)

Naiara é conhecida no mercado brasiliense por ter criado o maior salão masculino da América Latina, empreendimento que vendeu em 2019 para se unir à irmã e criar a Anybody.