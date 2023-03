Koob revoluciona o mercado de modelos e traz mais segurança para profissionais e empresas

Com faturamento de R$1,5 bilhão e impacto significativo na economia, setor de modelos no Brasil enfrenta concorrência acirrada e falta de transparência, mas soluções modernas oferecem segurança e oportunidades para iniciantes

O mercado de modelos no Brasil tem se expandido nos últimos anos, oferecendo diversas oportunidades de trabalho para milhares de profissionais. Segundo a Associação Brasileira de Agenciamento de Modelos (ABAM), o Brasil é um dos principais produtores de modelos do mundo, mantendo mais de 20 mil modelos ativos e empregando mais de 200 mil pessoas.

Jennifer Dioz, CEO e Empresária da Koob

Além disso, o setor tem um impacto significativo na economia brasileira, representando cerca de 0,07% do PIB do país. A cidade de São Paulo é o principal centro de atividade, abrigando cerca de 50% de todas as agências de modelos brasileiras.

No entanto, a concorrência no mercado de modelos é intensa, com muitos profissionais lutando por vagas limitadas. Para se destacarem, os modelos precisam apresentar habilidades e talentos únicos, além de contar com experiência e conexões. Infelizmente, a falta de transparência no mercado pode deixar modelos iniciantes vulneráveis a empresas fraudulentas ou a promessas vazias, prejudicando suas carreiras e autoestima, além de não terem garantias do correto pagamento dos trabalhos.

Mas, para enfrentar esses desafios, existem soluções que podem ser implementadas. Uma delas é o Koob, um aplicativo de casting que conecta modelos, fotógrafos, influencers e promoters com marcas e contratantes de pequenos a grandes portes, oferecendo uma solução moderna e eficiente para ajudar os profissionais a encontrarem oportunidades de construção sólida em suas carreiras.

O aplicativo permite que os profissionais incluam seus portfólios na plataforma, ganhando conexões com empresas contratantes e se destacando em meio a uma intensa concorrência. Além disso, a ferramenta oferece mais segurança para iniciantes, com informações sobre empresas confiáveis, garantindo que eles sejam pagos em até 72h.

Jean Pierrem, CEO e Empresário da Koob

“Em meio a esses processos, o próprio aplicativo alerta para a importância dos modelos se especializarem em suas habilidades. Isso pode incluir desenvolver uma marca pessoal forte, adquirir habilidades complementares, fazer networking e conexões valiosas com profissionais do setor. Também, é fundamental estar sempre atualizado sobre as tendências e eventos relevantes na indústria”, orienta a representante do Koob, Jennifer Dias Munhoz.

É fundamental que os modelos iniciantes façam sua pesquisa antes de trabalhar com uma agência ou marca, lendo comentários e avaliações de outros profissionais, conversando com modelos atuais ou antigos da agência e se informando sobre as práticas comuns do setor. Jennifer destaca a importância de os profissionais entenderem seus direitos e as leis que os protegem, como a lei de direitos autorais e os direitos trabalhistas.

Além disso, o Koob também oferece recursos de análise de desempenho para ajudar os profissionais a melhorar em suas áreas de atuação e se destacar ainda mais no mercado.

Com essas soluções, o mercado de modelos no Brasil pode se tornar mais justo e transparente, permitindo que os profissionais construam carreiras sólidas e bem-sucedidas sem se preocupar com fraudes ou falta de pagamento. E as empresas também ganham com a facilidade e segurança na contratação de profissionais capacitados e confiáveis.