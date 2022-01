Kit inovador no mercado ajuda significativamente no crescimento da barba

Uma pesquisa realizada pela Cosmentology mostrou que 39% dos homens passaram a se importar mais com a estética

Muitos homens sonham em deixar a barba crescer, mas acabam enfrentando algumas dificuldades para que o pelo cresça rápido e com isso acabam raspando. A Black Barts, marca inovadora de produtos para barba e cabelo, lançou no mercado o Kit Grow, que tem crescimento comprovado da barba, além de selo dermatológico, Certificação ANVISA Grau 2 e com matérias primas naturais.



A Black Barts, marca inovadora de produtos para barba e cabelo, lançou no mercado o Kit Grow



Dizem por aí que a barba é a maquiagem dos homens. De acordo com Fernando Sichieri, fundador da Black Barts, a barba transmite maturidade, relevância e estilo, por isso é tão importante para muitas pessoas. Ele afirma que o Kit Grow é um dos produtos de destaque da marca, sempre muito procurado pelos clientes.

! A dica de Fernando é cuidar de três pilares: limpeza, nutrição e hidratação da pele dos pelos



O grande diferencial do Kit Grow da Black Barts é o esfoliante, que é o preparador de pele. Muitas pessoas querem usar apenas o tônico de crescimento, mas a pele precisa estar pronta para recebê-lo e gerar o resultado desejado.

Esfoliante Revitalizante Nanotecnológico da Black Barts



“O Grow! Esfoliante Revitalizante Nanotecnológico da Black Barts conta com uma ação poderosa que ajuda na renovação celular, remove as células mortas e prepara a pele para o Tônico de crescimento de barba, garantindo a eficácia da absorção cutânea, estimulando o desenvolvimento de uma pele com brilho, maciez e viço”, explicou Fernando.

Tônico de crescimento



Depois de obter o resultado desejado, é só cuidar para manter a barba perfeita! A dica de Fernando é cuidar de três pilares: limpeza, nutrição e hidratação da pele dos pelos. Para limpar é indicado usar um shampoo e condicionar próprio para barba. Já para hidratar, o cliente pode optar por um balm ou um óleo da Black Barts.