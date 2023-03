Kica de Castro é fotógrafa com foco na integração social e prova através do seu trabalho que deficiência não é contrário à beleza

Por meio da fotografia, Kica sempre valorizou as eficiências de cada indivíduo, uma vez que a deficiência é apenas uma característica e não define a capacidade da pessoa.

A fotógrafa e publicitária Kica de Castro abriu em 2007 uma agência voltada para modelos profissionais com deficiência, a fim de aumentar a autoestima desses profissionais e também colocá-los no mercado de trabalho comercial (publicidade) e fashion.

Para Kica, a deficiência é apenas uma característica e não define a capacidade da pessoa, é o que prova a modelo Ariete Angotti. Créditos: Divulgação Renata Paiva é modelo e tem amiotrofia muscular espinhal. Créditos: Divulgação

Em 2015, após um período atuando em um centro de reabilitação, Kica iniciou o projeto audiovisual Viver Eficiente, com objetivo de acabar com a invisibilidade das pessoas que possuem alguma deficiência e torná-las protagonistas de suas próprias histórias.

Em maio de 2023 o programa completa 8 anos de existência, com direção de Rodrigo Braga, o conteúdo faz parte da programação da D + TV, aos sábados às 10h30.

No final de 2022, Kica ficou em terceiro lugar no Prêmio Popular: Pertencimento e Inovação, do Troféu Mulher Imprensa, no qual também teve como finalista Fátima Bernardes e, da vencedora, Ana Carolina Negrão.

Hoje, a agência Kica de Castro Fotografias é responsável por trazer de volta o que há de mais bonito dentro de cada pessoa. Autoestima, autoconhecimento e reconhecimento, através de fotos que recriam não só a beleza externa de uma modelo, mas também a aparência e o sorriso de pessoas que se sentem úteis e incluídas no mercado de trabalho.

Marcio Monclair é modelo e tem deficiência visual. Créditos: Divulgação

“Beleza e deficiência não são palavras opostas. Hoje estamos colhendo os frutos do que plantamos no começo do projeto. Cada dia estamos valorizando as eficiências e pluralidade corporal”, conta Kica.

No ano de 2023, Kica pretende refazer o Caminho da Fé, assim como fez em 2019, com a fisioterapeuta Paula Ferrari, que usa uma cadeira de rodas para locomoção de longas distâncias, juntamente com uma equipe de ciclistas, saindo de Águas da Prata até o santuário em Aparecida do Norte, em um percurso previsto para ser realizado em 9 dias. Também com previsão para 2023, a fotógrafa voltará com suas exposições fotográficas presenciais em vários estados brasileiros.