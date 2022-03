Kevin O Chris tem música usada em aula de português e responde: “Brabo”

Funkeiro compartilhou publicação nas redes sociais.

Na hora de aprender, vale tudo. Para atrair a atenção dos alunos em meio ao mundo das redes sociais, professores têm realizado uma série de atividades em sala de aula, a fim de promover uma ligação com o mundo real. Assim, Kevin O Chris, um dos maiores nomes do funk nacional, teve sua música usada para ensinar. Se normalmente o artista entoa suas letras para divertir, agora ele foi além.

O registro foi publicado por uma professora de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na publicação, Camilla Moraes, que é professora de redação e mestranda em Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), estava dando uma aula sobre figuras de linguagem.

No quadro, escreveu: “Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu” (Kevin O Chris). A estrofe é um trecho da música “Evoluiu”, de Kevin O Chris, sucesso em todo o país.

Ao ver a publicação, o artista fez questão de repostar, salientando o quão importante é estudar.

“Brabo”, respondeu o cantor, chamando atenção à publicação da docente.



Atração do Lollapalooza

O sucesso dentro e fora das salas de aula é o combustível para Kevin O Chris. Após participar do show de Post Malone no Lollapalooza, em 2019, o cantor retorna ao evento 3 anos depois.

Mas agora para um show seu! Ou seja, vai ter muito funk no Lollapalooza, sim! O cantor se apresenta no festival no dia 26 de março, promovendo sinergia entre o funk e outros ritmos.

No mesmo dia, passarão pelo evento nomes como Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember e Alok.