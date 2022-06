Kevin O Chris lança “O Plano” com astro português David Carreira

Os artistas apresentarão o single no Rock In Rio Lisboa, neste domingo

Kevin O Chris lançou nesta sexta-feira, dia 17 de junho, “O Plano” em parceria com o astro português David Carreira. Dois dias depois, no domingo, os artistas apresentarão o single no Palco Mundo do Rock In Rio Lisboa. O trabalho faz parte do DVD “Sonho de Garoto”, do funkeiro, gravado na Altice Arena de Lisboa, palco que já recebeu grandes nomes da indústria musical, como Ariana Grande, Shakira, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber e Adele.

O trabalho é mais um feat internacional do carioca de Duque de Caxias, que já gravou com Drake e Dulce María.

“Tô felizão em poder finalmente divulgar esse som com o David Carreira. Foi uma honra e satisfação dividir o palco com ele na gravação do meu DVD em Portugal e tô ansioso para ver a galera curtir esse trabalho junto com a gente no Rock In Rio Lisboa. Não vejo a hora de ver “O Plano” explodindo nas pistas e festas.” conta Kevin O Chris.

A força das duas potências da música, que somam 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, promete agitar o público do Brasil e de Portugal.

Confira a letra:

O plano era o coração na geladeira

E algumas bocas sair por aí beijando

Eu prometi nunca mais fazer a doideira

De ser intenso acabar me apaixonando

Mas tropecei gostoso no seu beijo

Na sua cama eu acertei errando

O plano era vida de solteiro

Que se foda o plano

Eu não queria me envolver não queria apaixonar

To fugindo de problema pra não me ferrar

Mas o problema for você eu vou buscar

Tarde demais pra te evitar bebê

Ai se eu pudesse nem te conhecer

Não te beijar e desaparecer

Nas eu não posso não, viciei o coração

Eu não queria me envolver não queria apaixonar

Tô fugindo de problema pra não me ferrar

Mas se o problema for você, eu vou buscar