Kevin O Chris lança o DVD gravado na Europa “Sonho de Garoto”

Disco chegou as plataformas digitais nesta sexta-feira (20) e ainda terá livestream com o show completo no YouTube do artista, que ganhou um emoji comemorativo do Twitter para a ocasião.

Estreou nesta sexta-feira (20) o disco ao vivo de Kevin O Chris, intitulado "Sonho de Garoto", que foi gravado em Portugal no final de 2021. O disco chegou às plataformas digitais via ONErpm, e ainda conta com uma livestream no YouTube do artista às 20h, onde será apresentado o show completo. O lançamento vem sendo tratado como a realização de um sonho por parte do artista, que até ganhou um emoji comemorativo do Twitter para a ocasião, já que este é o primeiro registro audiovisual de um funkeiro na Europa. Link: https://www.youtube.com/channel/UCCx90zE99aHD2NCKXoCmmag O show foi gravado na Altice Arena, de Lisboa – palco que já recebeu grandes nome da indústria musical, como Ariana Grande, Shakira, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber, Adele, entre outros – e contou com a participação do português David Carreira, além de Pedro Bernardino, MC Calvin, MC Roger e MC PG. Segue o Plano A nova música de trabalho de Kevin, que faz parte do repertório do show, ainda irá chegar oficialmente às plataformas e com clipe no YouTube logo após a livestream, e é uma das grandes apostas de Kevin para o ano de 2022.