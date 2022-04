Kevin O Chris e Leo Santana lançam video oficial do single “Ritmo Agressivo”

O challenge da coreografia oficial de “Ritmo Agressivo” já é uma tendência nas redes sociais

Kevin O Chris e Leo Santana lançaram nesta sexta-feira uma produção audiovisual do single “Ritmo Agressivo”.

Os vídeos gravados pelo GG da Bahia, Lore Improta e grandes influenciadores do Tiktok, movimentam o lançamento e conquistaram o público.

A faixa lançada há um mês já está perto de atingir a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify e ganha ainda mais força com o video oficial que mostra os artistas cantando juntos, o som que mistura o funk carioca com o ritmo da Bahia.

Confira:

“Sempre fui muito bem recebido na Bahia, e o Léo Santana é um artista que admiro demais. Todo mundo sabe que adoro essa mistura de ritmos e é mais um som que vai trazer muita alegria e dança pra pista. Não teremos o carnaval como a gente gostaria, mas vamos trazer um pouco da energia dessa festa linda nessa música pra geral curtir como puder!” conta Kevin.