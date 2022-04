Kevin O Chris e Davi Kneip lançam “Da Uma Rebolada”

O carioca, que é um dos maiores nomes do funk brasileiro e conta com sucessos reconhecidos inclusive em outros países

As grandes potências do funk, Rio de Janeiro e São Paulo se juntam em nova faixa: “Da Uma Rebolada”. O single que é parceria de Kevin O Chris e Davi Kneip, nasceu nos bastidores de um show.

O trabalho musical entre Kevin e Davi surge em ótimo momento para os dois. O carioca, que é um dos maiores nomes do funk brasileiro e conta com sucessos reconhecidos inclusive em outros países e está prestes a lançar seu primeiro DVD na Europa, intitulado “Sonho de Garoto”, acaba de participar de uma das faixas do novo álbum da cantora Anitta.

Já Davi, que começou a carreira como DJ e transcendeu os limites ao se posicionar como cantor. Atualmente, está entre os mais tocados do planeta, com “Sentadona” (Remix). A faixa, lançada em parceria com Gabriel do Borel, conta ainda com vocais de Luísa Sonza.

Como promessa de hit, Kevin O Chris comenta sobre “Da Uma rebolada”: !Eu tô animado demais com esse novo lançamento com o Davi, a música tá irada! Ela começa com uma versão mais romântica e termina ao som de 150bpm”.

Para Davi, que foi convidado ao camarim de Kevin em um show, o convite para a faixa surgiu como surpresa: !Um projeto que nasceu nos bastidores de um show do Kevin O Chris, em que eu fui convidado ao camarim. Acabei sendo surpreendido por saber que o Kevin tinha assistido o reality show em que eu havia participado! Depois de muitas risadas e conversas, surgiu a ideia de fazermos um trabalho musical juntos”, lembra.

“A galera vai curtir pra caramba o beat. Ela vai vir com tudo!”, completa Kevin.

“Dá Uma Rebolada” mescla o funk do Rio de Janeiro e de São Paulo, começando com uma batida mais leve e indo aos 150BPM.