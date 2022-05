Kevin O Chris e BR DA TIJUCA lançam clipe do hit “Deixa Eu Sarrar”

A música havia sido lançada por Kevin O Chris apenas no SoundCloud e foi remixada por BR DA TIJUCA, surpreendendo o público com a nova versão.

Após sucesso inesperado de “Deixa Eu Sarrar”, Kevin O Chris e BR DA TIJUCA lançaram nesta última segunda-feira (16) o videoclipe oficial da faixa. O trabalho audiovisual gravado na favela Santa Marta, faz referência à infância de um dos maiores nomes do funk brasileiro e conta com participações de TikTokers de sucesso, reproduzindo a coreografia que virou febre nas redes sociais, com mais de 100 mil vídeos reproduzidos.

“‘Deixa eu Sarrar’ foi uma música que eu lancei no SoundCloud, como eu faço com vários outros sons, acabou que o BR pegou a música, remixou, usou a voz dele e alguns outros elementos e soltou no SoundClound de novo. O som ficou irado! Quando a gente foi ver, a música já estava estourada”, explica Kevin O Chris.

Segundo o artista, ele só foi ter noção da proporção do sucesso do hit quando começou a pesquisar. “Nem eu sabia da proporção que ela tinha tomado, fiquei feliz demais quando eu vi. E agora vai sair o clipe de ‘Deixa eu Sarrar’, que tá brabo demais. Tenho certeza que vocês vão se amarrar!”, completa.

Já BR DA TIJUCA comenta como foi pegar a faixa de Kevin O Chris para o remix.

“’Deixa eu sarrar’ era uma música que Kevin o Chris tinha lançado no SoundCloud e percebi que ninguém tinha feito um remix ainda. Curti demais o som e percebi como ficaria bom com uma outra batida que tinha em mente, utilizei minha própria voz e alguns elementos de voz que já existem em algumas montagens”, revela.

“Finalizei e disponibilizei esse remix no SoundCloud e pouco tempo depois ele já tinha viralizado em todas as redes, principalmente no TikTok. Fiquei muito feliz com a proporção que a música teve até aqui e pelo Kevin ter abraçado ela comigo. Agora venho contar que o lançamento do clipe já está chegando, com uma pegada diferente, mas que tenho certeza que vocês vão se amarrar tanto quanto eu”, comemora BR DA TIJUCA.