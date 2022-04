Kevin O Chris desembarca em Angola e faz show emocionante: “uma sensação única”

O cantor Kevin O Chris desembarcou na última sexta-feira (01) em Angola, na África, para apresentar a sua turnê

O cantor Kevin O Chris desembarcou na última sexta-feira (01) em Angola, na África, para apresentar a sua turnê. Após ser o primeiro funkeiro a gravar um DVD na Europa, chegou a vez de levar o funk para mais um continente e o cantor não entregou menos do que uma setlist composta por seus maiores sucessos. Vamos pra Gaiola, Finalidade era ficar em casa, Ela é do tipo, Eu vou pro baile da gaiola, Dentro do caro, Evoluiu e Tipo Gin foram as faixas selecionadas pelo hitmaker para o público.

“Que honra foi fazer essa turnê na Angola, sei nem oque falar, foi uma sensação única! Nunca me imaginei saindo de caxias, e agora, passando por vários lugares do mundo! Conhecer países e culturas diferentes da minha tá sendo surreal! A recepção da galera foi animal, ver a galera curtir o meu som não tem preço. Me diverti demais e só tenho a agradecer a toda a rapaziada que fez essa turnê ser inesquecível! Meu sonho de garoto tá se realizando. Vamos por mais!.” conta o cantor.

Sucesso absoluto quando se trata de funk, Kevin O Chris é um dos nomes mais consolidados da cena no país. Detentor de hits absolutos como ‘’Ela é do Tipo’’, ‘’Evoluiu’’ e ‘’Tu Tá Na Gaiola’’, o carioca natural de Duque de Caxias segue sendo uma das maiores referências do gênero no Brasil.