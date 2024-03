Kelida Marques faz palestra e autografa livro durante Bazar Místico na Casa de Portugal em São Paulo

A Psicanalista e Especialista em espiritualidade fez palestra e autografou o seu livro no último sábado, dia 09/03, na Casa de Portugal

No último sábado (9/03), na Casa Portugal em São Paulo, a psicanalista e especialista em espiritualidade, Kelida Marques, fez palestra com o tema “A Magia de Pomba – Gira “e autografou o seu livro, “Maria Padilha: A Rainha Coroada Depois de Morta”, depois a palestrante foi para o Bazar Místico promovido pela Casa de Portugal, onde ela autografou o seu livro e interagiu com os seus seguidores.

A especialista falou amplamente sobre a história de Pomba – Gira, com base na sua jornada de anos de estudos e de imersão na espiritualidade. Kelida discorreu também sobre a temporada que ficou na Europa, percorrendo países como Espanha, Itália e Portugal, onde lançou o seu livro, “Maria Padilha: A Rainha Coroada Depois de Morta”. Na oportunidade ela levou o público, que lotou o auditório da Casa de Portugal, a um profundo mergulho na história e no universo espiritual de Pomba – Gira, desmitificando crendices e combatendo a desinformação que ao longo dos anos foi disseminada sobre a história de vida da divindade que até hoje é incompreendida e demonizada por muitos que não conhecem a sua verdadeira história.

Kelida com base em vastíssimo conhecimento, explicou didaticamente, o passo a passo de como foi e como age uma das maiores e relevantes entidades, que mudou toda a história de uma época a partir da sua força e coragem.

A Especialista é reconhecida e respeitada no Brasil e no exterior, pelo caráter assertivo e a forma pontual e direta com que trabalha, pontuou questões como quem é e qual a importância de Pomba-Gira, e finalizou com uma prece.