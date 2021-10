Atriz, Kéfera continua colhendo frutos do sucesso

Sua história de sucesso começou em 2010, com o lançamento de seu extinto canal 5inco Minutos, que lhe rendeu diversos prêmios

Atualmente a atriz pode ser vista na série ‘Ninguém Está Olhando’ (ganhadora do Emmy Internacional na categoria de melhor série cômica em 2020), na Netflix, e também na série ‘O Cérebro’, criada por ela e no ar pelo seu instagram. Na história, a atriz mostra como os nossos órgãos reagem a determinadas situações do nosso dia a dia. Além do projeto no Insta, também está no elenco da série ‘Casais Inteligentes Enriquecem Juntos’, do GNT, que ainda não tem data de lançamento.

Nascida em Curitiba, Kéfera Buchmann é considerada uma das maiores influenciadoras do Brasil. Atualmente sua conta no Instagram possui 14 milhões de seguidores. Sua história de sucesso começou em 2010, com o lançamento de seu extinto canal 5inco Minutos, que lhe rendeu diversos prêmios. Exibido pelo Youtube, foi um dos primeiros do país a atingir a soma de um milhão de inscritos. Com sucesso imediato, a atriz, apresentadora, influenciadora e escritora, foi pauta da Forbes, que elegeu a artista como uma das jovens mais promissoras do Brasil.

Em 2015, a artista fez sua estreia na literatura com o livro Muito Mais Que 5inco Minutos, publicação mais vendida na Bienal. Ela ainda lançou mais dois livros posteriormente.



Em 2018, ganhou ainda mais visibilidade ao estrear em novelas com Espelho da Vida, na TV Globo, interpretando a cômica vilã Mariane e , na vida passada, como Brigite, na trama que se passava simultaneamente em dois períodos de tempo.

No cinema, a artista também fez história. Entre outros filmes, Kéfera brilhou no longa-metragem É Fada (disponível atualmente na Netflix) e protagonizou Eu Sou Mais Eu.