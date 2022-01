Karollina lança seu single “Modo Solteira” em todas as plataformas digitais

A cantora ativa o modo solteira em sua nova música e busca empoderar as mulheres

Inspirada na história de sua vida, Karollina cria uma música para mover diversas mulheres à busca de seu poder interno, e dar voz para que possam ativar o modo solteira se preciso. “Muitas mulheres precisam enxergar seu poder único para se livrarem de relações abusivas que as impedem de manifestar tudo que são. Por isso solto a letra: ‘Não tô mais nessa vibe de perder tempo com vacilação”, explica ela.

O lançamento do single “Modo Solteira” está marcado para o dia 28 de janeiro e contou com a participação de Karollina tanto na produção da música quanto na parte visual e artística.

Com uma letra empoderada, mandando seu recado para as mulheres em um ritmo dançante, Karollina avisa: “Eu to de boa / Tranquila / Malandra eu tô na pista”. Com grandes expectativas para o lançamento, o público pode esperar um clipe em superprodução, com muita referência e glamour.