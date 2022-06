Karol Conká será atração da 3ª edição do Festival beneficente LGBT+ ‘Be Yourself’ no Circo Voador

Com um casting que celebra a diversidade, irão passar pelo palco do Circo Voador mais de 20 atrações que se apresentarão em 28 de junho, no dia do Orgulho LGBTQIA+.

O festival LGBT+ ‘Be Yourself’ nasceu em 2020 para entreter a comunidade LGBTQIA+ na pandemia, e agora em sua terceira edição, além de arrecadar fundos e alimentos para a casa de acolhimento carioca CasaNem, vai receber a cantora Karol Conká. Com um casting que celebra a diversidade, irão passar pelo palco do Circo Voador mais de 20 atrações que se apresentarão em 28 de junho, no dia do Orgulho LGBTQIA+.

Sobre o festival



A primeira edição do ‘Be Yourself’ aconteceu de forma virtual pelas redes sociais do Circo Voador. A segunda edição ocorreu da mesma forma, só que pelas redes da CasaNem. Esta terceira será presencial e terá a importância relevante de comemorar a vida, depois de dois anos de pandemia .



A edição 2022 será no Circo Voador, localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, e essa escolha é importante pois irá comemorar uma data importante para três movimentos



Homenagens

“Mesmo todos nós sabendo que a pandemia não acabou, esse festival presencial vai prestar homenagem a todos os profissionais da ciência, que em tempo recorde desenvolveram uma vacina que protege a todos nós. E também um agradecimento a todos os profissionais da saúde, que deram a vida, para cuidar de todos os infectados no mundo inteiro. É uma comemoração à vida” conta Indianarae Siqueira, fundadora da Casa Nem e organizadora do festival.

Festa no Circo Voador

A edição 2022 será no Circo Voador, localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, e essa escolha é importante pois irá comemorar uma data importante para três movimentos: o primeiro atua há 35 anos organizando e cuidando da vida das prostitutas. O dia 2 de junho é o dia internacional dessa categoria.



Também será comemorado os 30 anos do movimento organizado de transvestigeneres no Brasil e 30 anos da ONG Davida. Além do dia do Orgulho LGBTQIA+.

Doações

O festival irá arrecadar alimentos para a CasaNem continuar a realizar suas ações sociais, além de contribuir e dividir os alimentos com outras iniciativas de apoio aos vulneráveis.