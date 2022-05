Karol Conká e Preta Gil se apresentam no prêmio “Sim à Igualdade Racial” no sábado, 28

O evento contará com várias atrações musicais e será transmitido pelo Multishow

O Brasil é um dos países mais diversos do mundo e para celebrar isso, o ID_BR (Instituto Identidades do Brasil) e o Mover vão realizar a 5ª edição do prêmio “Sim à Igualdade Racial” 2022. O evento acontecerá no próximo sábado, 28, com apresentação dos atores Ícaro Silva e Hélio de La Peña e das cantoras Karol Conká, Preta Gil, Larissa Luz, Katú Mirim.

“É urgente dar espaço à arte, às pautas em prol de igualdade racial, ao respeito às diferenças, e aos agentes que lutam pela causa”, diz Tatiana Costa, Head de Entretenimento e Infantil dos canais pagos da Globo



O tema dessa edição é “Nossas vozes não param” e foi pensado para legitimar os diversos pilares do Brasil e mostrar a todos o quanto o país é rico em cultura, potências, crítico em suas atitudes e que abraça as diferenças. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do ID_BR e no Música Multishow, a partir das 18 horas, com toda a cobertura e bastidores.

Os vencedores levam para casa o troféu “Mad World”, do artista plástico Vik Muniz, além de serem contemplados com R$3 mil



“Uma honra como diretor e cidadão negro, participar de uma premiação tão importante, que ressalta iniciativas que visam a igualdade racial e estão mudando o mundo. Para mim o ID_BR, é uma das instituições mais futuristas do país, porque deseja construir nossa nova história, contando o passado da maneira certa, para ver nascer um novo Brasil, mais igual para todos”, comenta Rodrigo Pitta, que assina a direção artística do evento.

Os vencedores foram escolhidos por um conselho julgador formado por grandes nomes, como o da cantora Teresa Cristina, da deputada estadual Erica Malunguinho, da apresentadora Eliana e da influenciadora digital Pequena Lô



Entre os artistas confirmados na premiação está Xamã, Jorge Aragão, MC Kekel, WD, Ruby, IZRRA, Brisa Flow, DJ Cris Pantoja, Marivaldo dos Santos e Eliana Pittman, além de várias outras personalidades negras e indígenas.

Ao todo, são 10 categorias premiadas, divididas entre pilares de cultura, educação e empregabilidade.

O evento também terá um lindo tributo à voz do milênio, Elza Soares, que faleceu no início de 2022.

O evento também terá um lindo tributo à voz do milênio, Elza Soares, que faleceu no início de 2022.



Ao todo, são 10 categorias premiadas, divididas entre pilares de cultura, educação e empregabilidade. Estão concorrendo pessoas, empresas, iniciativas e organizações que atuam em prol da igualdade racial no Brasil. “Já são cinco anos de prêmio e, desde então, temos o objetivo de impulsionar e dar visibilidade para pessoas e ações que atuam em prol da igualdade racial”, concluiu Tom Mendes, diretor financeiro e administrativo do ID_BR.