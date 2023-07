Karlota Fonseca, chef das estrelas, prepara cardápio especial para a Pool Party de Ysis Dantas, filha de Wesley Safadão

Ysis Dantas, filha do cantor e de Thyane Dantas, celebrou seu aniversário de oito anos com uma festa divertida no parque aquático

Muita diversão, cores e um buffet para alegrar crianças e adultos. Foi assim que Ysis Dantas, filha do cantor Wesley Safadão e Thyane Dantas, comemorou seus oito anos de idade.

Karlota Fonseca, chef das estrelas, posa com Wesley Safadão durante festa de Ysis Dantas

Para celebrar a data, a família passou o dia em um famoso parque aquático em Fortaleza. Juntamente com os amigos, o grupo de, no total, 120 pessoas curtiu todas as atrações disponíveis no local.

Ysis Dantas, filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, ganha Pool Party com cardápio assinado por Karlota Fonseca

Para deixar esse momento divertido ainda mais delicioso, o buffet escolhido foi o de Karlota Fonseca. Conhecida como a chef das estrelas, Karlota nos contou detalhes do cardápio de dar água na boca. “O menu da nossa ilha infantil foi bem brasileiro infantil, com churros de doce de leite, kibe, hamburguinhos, lanchinho de salpicão… mas também com nosso toque gourmet com tábua de frios, Brie e cascata de chocolate belga”, detalha.