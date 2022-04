Karen Gomes, destaque na rinomodelação explica como driblar o preconceito e se tornar uma dentista referência na área estética

‘Erros pontuais geram esse pré-julgamento’ relata a profissional que atende na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

O setor da estética está em constante evolução com a tecnologia, gerando resultados cada vez mais eficazes. Para investir nesse mercado, profissionais da odontologia começaram a realizar procedimentos em seus consultórios, porém não esperavam enfrentar preconceito por isso. Mas, por que isso acontece? Karen Gomes, especialista em realçar a beleza sem exageros, com atendimentos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, explica:

“Erros pontuais fizeram muitos profissionais serem pré-julgados. Mas, a cada dia, temos mais dentistas especializados que estão dominando esse mercado e mostram que de fato sabem o que fazem, diminuindo o preconceito”.

Atualmente, até profissionais formados há anos estão vendo a necessidade de aprender sobre procedimentos estéticos – como, por exemplo, a harmonização facial – para entregar um resultado completo aos seus clientes. O preconceito com dentistas já foi maior, mas com estudo e especialização na área da estética, está decaindo.

Criando confiança com os pacientes

Karen Gomes, com apenas 26 anos, é um exemplo de que todo pré-julgamento está apenas carregado de desinformação. Ela se tornou referência em rinomodelação e explica como realizou essa conquista:

“Acredito que por entender muito sobre a técnica que faço, comecei a corrigir muitos narizes de pacientes que fizeram com outros profissionais que não possuíam tanto estudo, e isso foi mostrando meu domínio na área. Com isso, dentistas também começaram a me procurar após perceber que meu resultado é bem diferente de outros consultórios e, consequentemente, os pacientes passaram a enxergar isso também.”

Com diversos cursos e especializações para atuar na área estética – até mesmo fora do Brasil – Karen só recebe elogios:

“E hoje o que mais ouço é ‘Doutora, eu pesquisei e procurei muito, mas nada se compara ao seu resultado’. E após o procedimento, relatam ‘Nossa, o resultado ficou além do que eu esperava, supriu todas as minhas expectativas e o seu atendimento é incrível”’.

Como achar um bom profissional de rinomodelação

Karen alerta a importância de pesquisar sobre o dentista antes de fazer qualquer procedimento estético, incluindo a rinomodelação:

“É essencial procurar casos e ouvir pacientes que já tiveram alguma experiência com o profissional, além de pesquisar sobre ele para entender se é realmente a pessoa certa e confiar em quem de fato escolhe. Independente da formação, as especializações fazem diferença sim, e é preciso confiar no profissional escolhido”.