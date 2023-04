Kantar IBOPE Media apresenta nova forma de análise de dados de rádio por contexto

A novidade possibilitará a avaliar momentos dos ouvintes para trazer uma melhor compreensão sobre o consumo do meio

A Kantar IBOPE Media anuncia novidade na análise de dados sobre rádio. A partir de março deste ano, a empresa deixou de oferecer reports sobre o consumo realizado em locais específicos e passará a trabalhar com momentos e contextos do dia a dia das pessoas.

Giovana Alcantara, Diretora de Desenvolvimento de Negócios Regionais da Kantar IBOPE Media

Crédito: Divulgação Kantar IBOPE Media

A medida tem como objetivo oferecer maior detalhamento sobre o consumo dos ouvintes, passando de cinco para oito opções de respostas, reportar novos comportamentos e refletir a mudança de hábitos relacionados ao meio vivida nos últimos anos.

Na prática, agora será possível acompanhar diferentes contextos do dia do ouvinte, como: em casa (realizando atividades cotidianas ou lazer); em casa trabalhando (home office, remoto ou autônomo); no local de trabalho presencialmente; no carro ou moto particular (como motorista ou carona); no carro ou moto como prestador de serviço (como motorista ou passageiro); no transporte público; na rua; e em outros lugares.

Com mudanças, agora será possível acompanhar diferentes contextos do dia do ouvinte

Crédito: Freepik

“O maior desafio da medição é sempre refletir o atual comportamento das pessoas na forma de consumir os meios. O rádio passou e tem passado por grandes mudanças nos últimos anos. Por isso, atualizações são necessárias para entregar uma fotografia mais nítida a respeito de seu consumo”, explica Giovana Alcantara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Kantar IBOPE Media.