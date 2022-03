Kallas Mídia OOH ganha o seu primeiro mascote

Nomeado de ‘Kall’, o mascote foi criado pela Kallas Mídia OOH, e promete novos rumos no

relacionamento com as marcas e seus consumidores

Em busca de estar cada vez mais conectada com seus clientes e consumidores das marcas anunciantes, a Kallas Mídia OOH anunciou para o mercado seu novo mascote, Kall. De maneira extrovertida e informal, o Kall irá se comunicar especialmente de forma que esteja ligado às tendências da linguagem internauta, sem deixar de lado a objetividade que já existe na comunicação da empresa com seu público e clientes.



“Em uma era em que as inteligências artificiais vem como um divisor de águas, moldando notavelmente a maneira em que grandes empresas se comunicam com seu público, o Kall chega para expandir os horizontes da comunicação na jornada do consumidor e nas mídias sociais da empresa, humanizando cada vez mais a marca. Trazer o digital para o OOH é muito mais que telas de LED.” afirma Rodrigo Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH.

Segundo a World Academy of Science, Engineering and Technology, os mascotes têm um efeito significativo no comportamento de compra do consumidor. A pesquisa descobriu que o uso de mascotes cria mais empatia em relação às marcas, além de aumentar as possibilidades de adquirir o produto.

Nova identidade visual das redes sociais Kallas Mídia OOH

O mascote foi anunciado nas redes sociais e nos espaços publicitários digitais da empresa espalhados pelo Brasil no último dia 11, e já pode ser avistado nos AirMubs, StationMubs, placas de rua digitais e nos mobiliários urbanos digitais. A expectativa é que ainda este ano o mascote passe a comandar as redes sociais da empresa, e até mesmo protagonizar ações interativas com o público brasileiro.