Conheça as fundadoras da KAJU

Kamila e Juliana são as fundadoras da empresa Studio Kaju e se conhecem desde a adolescência, nascidas na mesma cidade, Campo Mourão, no Paraná.

Algum tempo depois de se formarem e seguirem carreira solo, mesmo com estilos e personalidade diferentes, o desejo comum de levar uma nova visão da arquitetura para o mercado brasileiro e se destacarem, levaram elas a unificar o escritório de arquitetura, interiores e design. O nome inusitado que lembra uma fruta nasceu da junção das iniciais das sócias KA e JU, um conceito criado e refletido na marca da empresa e nas suas coleções, através do Fun Design.



Em todos os projetos a equipe Kaju busca trazer a unicidade, elementos que contem a história do cliente ou da marca, ou seja, elas desenvolveram estratégias de criação através do storytelling, fazendo desse o maior diferencial da empresa resultado em projetos e design que são verdadeiras obras de arte.

Um dos primeiros projetos criados, já como empresa, foi um escritório de advocacia onde após refletir toda a identidade da empresa no projeto, ainda não satisfeitas, as arquitetas criaram um elemento único no pé da mesa que remete às iniciais dos donos tornando a peça elemento destaque do projeto.





Elas ganharam notoriedade nacional ao serem responsáveis pelo cenário do programa sextou da influenciadora e ex-BBB Marcela Mc Gowan e pelo projeto de seu apartamento, e depois desenvolver uma série de projetos para a tambem ex-BBB Bianca Andrade

Além disso, as autoras desenvolveram uma cadeira que também foi inspirada na identidade da advocacia, dando origem ao primeiro mobiliário criado que foi a queridinha Lichia Chair.

A partir da experiência dessa primeira criação, veio a concepção de muitos outros mobiliários e de adornos únicos, devido à dificuldade que tinham de encontrar o estilo de design conceito no mercado de decoração brasileiro. Nasce então a Kaju Design, especializada em mobiliários e itens de decoração assinados com a missão de levar aos seus usuários peças conceituais únicas, com personalidade e assinatura nacional, assim como o Caju e a Kaju, nativas brasileiras.





Todas as inspirações vêm das novas tendências do mercado, designers internacionais e novidades de dentro e fora do país, proporcionando uma experiência completa para os clientes. A ideia é chamar atenção com o design autêntico para atrair o espectador, que ao usar o mobiliário, vivencia a experiência de um conforto absoluto, convidando a estar e ficar ali, características do movimento escapista.

As duas empresas formam o Grupo Kaju, cobrindo hoje projetos arquitetônicos e interiores voltados para o segmento comercial conceitual e residenciais, completando com o design, ambas empresas resultados da regra básica Kaju, abusar da criatividade sem abrir mão da sofisticação.

Elas ganharam notoriedade nacional ao serem responsáveis pelo cenário do programa sextou da influenciadora e ex-BBB Marcela Mc Gowan e pelo projeto de seu apartamento, e depois desenvolver uma série de projetos para a tambem ex-BBB Bianca Andrade.