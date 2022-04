Justo, empresa líder no setor de supermercados online na América Latina, recebe investimento de US$ 152 milhões e planeja expansão no Brasil

Com sua proposta de valor única, a loja oferece produtos frescos de alta qualidade, onde os consumidores encontram sua lista completa de supermercado de forma online com uma experiência sem igual

O Justo, líder no setor de supermercados online na América Latina, com operações no Brasil, México e Peru, anuncia o recebimento de um investimento de US$ 152 milhões na Série B liderada pela General Atlantic, empresa líder global em capital de crescimento. Investidores novos e atuais, como Tarsadia Capital, Citius, Arago Capital, Foundation Capital e Quiet Capital, também participaram da rodada, entre outros. O Justo usará o novo capital para financiar seu crescimento, incluindo expansão geográfica no Brasil, México e Peru, e em novas regiões da América Latina, além de investimentos em tecnologia.

Fundada em 2019 pelo CEO Ricardo Weder, o Justo é a primeira plataforma de supermercado online integrada verticalmente do México, sem presença física de loja, e rapidamente se tornou um supermercado online líder e na América Latina. Com sua proposta de valor única, a loja oferece produtos frescos de alta qualidade, onde os consumidores encontram sua lista completa de supermercado de forma online com uma experiência sem igual.

Ricardo Weder – Fundador e CEO do JUSTO (Foto: Fábio Risnic)

Ao longo de 2021, a empresa registrou um crescimento de 5 vezes a sua receita, à medida que os consumidores continuam a adotar soluções online. No final de 2021, a empresa anunciou sua operação em São Paulo, Brasil. A empresa também adquiriu a Freshmart, líder peruana em supermercado online, em outubro de 2021.

Com esse investimento, o Justo reforça seu plano de expansão para transformar – por meio de tecnologia e práticas justas – a indústria de supermercados online na América Latina, um mercado que representa uma oportunidade de US$ 600 bilhões. O Justo está comprometido com o fornecimento de produtos de alta qualidade, práticas justas e novas formas de distribuição aos fornecedores, além de oferecer preços competitivos, custos de transação menores e maior conveniência aos consumidores, eliminando intermediários na cadeia de suprimentos.

“Vemos este último investimento na expansão como uma prova da confiança dos nossos investidores no Justo, no nosso modelo de negócios, na nossa equipe e na excelente oportunidade que estamos buscando. Estamos totalmente comprometidos com a ideia de transformar o setor de supermercados online na América Latina e, com esse investimento, demos mais um passo nesse sentido”, disse Ricardo Weder, fundador e CEO do Justo. “Estamos animados com o apoio contínuo dos nossos parceiros e mal podemos esperar pela nossa próxima fase de crescimento no Brasil, México e Peru e por toda a América Latina.”

Desde a sua criação em 2019, o Justo movimentou mais de US$ 250 milhões (Foto: Fábio Risnic)

O Brasil desempenha um papel fundamental na estratégia de crescimento do Justo. Em 2022, a empresa planeja expandir significativamente para outras cidades do sul e sudeste do país, incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, com possibilidade de expansão para outras cidades nos próximos anos. Nas operações em São Paulo, a empresa registrou crescimento de 30% a 40% a cada mês desde outubro. Desta forma, o Brasil já representa 25% da receita total da empresa. “Os consumidores brasileiros usam mais tecnologia para fazer compras. Vemos isso mais claramente nos níveis de penetração do comércio eletrônico. O mercado local não tinha uma alternativa completa e o nosso sucesso até agora demonstra isso”, acrescentou Weder.

O Justo usa a tecnologia para melhorar a jornada do cliente e a experiência de compra online e em aplicativos. A empresa utiliza IA para prever a demanda e reduzir os níveis de desperdício em cada um de seus armazéns de pequena escala (micro-fulfillment), além de software desenvolvido pela própria empresa para gerenciar, separar produtos e entregar pedidos de clientes. A análise de dados é utilizada na tomada de decisões sobre catálogo, expansão e operações diárias.

“A América Latina continua se desenvolvendo rapidamente como uma economia digital emergente e atraente. Acreditamos que a Justo está aproveitando essa transição e fornecendo aos consumidores da América Latina uma nova alternativa tecnológica que atende melhor às suas necessidades”, disse Luis Cervantes, diretor geral da General Atlantic no México.

O Justo usa a tecnologia para melhorar a jornada do cliente e a experiência de compra online e em aplicativos (Foto: Fábio Risnic)

“O crescimento contínuo do Justo no México, além da expansão no Brasil e no Peru, mostra o profundo conhecimento da equipe sobre o mercado em evolução na América Latina”, acrescentou Martín Escobari, copresidente e diretor geral da General Atlantic na América Latina. “Acreditamos que o Justo tem a grande oportunidade de impulsionar ainda mais a transformação digital em toda a região.”

Desde a sua criação em 2019, o Justo movimentou mais de US$ 250 milhões. O Justo orgulha-se de promover uma cultura com responsabilidade social e ambientalmente. O Justo também contribui com suas comunidades, oferecendo uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, tanto de grandes empresas quanto de pequenos produtores locais, ajudando a fortalecer a atividade econômica das comunidades rurais e semirrurais, a preços competitivos e justos.