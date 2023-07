Jurerê In irá sediar desfile ao ar livre da marca catarinense Lez a Lez na próxima quarta-feira, dia 26 de julho

Simultaneamente ao evento em Florianópolis, a nova coleção ‘Florestar’ também será apresentada na Oscar Freire, na capital paulista

A Lez a Lez, marca de moda feminina da Lunelli, companhia têxtil catarinense com mais de 40 anos de atuação no mercado, confirmou para a próxima quarta-feira (26), em Florianópolis, o lançamento de sua coleção Primavera 2024: ‘Florestar’, estrelada por Isis Valverde. Inspirada nas riquezas e exuberância das florestas brasileiras, a nova coleção promete encantar o público que é fã da marca que traz em seu DNA o conceito urban beach.

Coleção Florestar da Lez a Lez tem Isis Valverde como estrela da campanha

Créditos: Nicole Heiniger Nova coleção da Lez a Lez é estrelada por Isis Valverde

O desfile irá acontecer em dois endereços simultaneamente: no Jurerê Open, em um desfile a céu aberto, na capital catarinense, e na rua Oscar Freire, em São Paulo. De acordo com Karina de Paula, gerente de produto da Lez a Lez, a escolha de Floripa como um dos palcos do desfile se deve ao clima praiano da cidade e à própria história da marca com a cidade.

Nova coleção Florestar da Lez a Lez, estrelada por Isis Valverde, será apresentada em primeira mão com desfile em Florianópolis

“Florianópolis faz parte da essência da Lez a Lez; além de ser o local onde a marca deu os seus primeiros passos em 2006, o clima da cidade – cercada por dezenas de praias – reflete o conceito urban beach característico da marca, que mistura elementos urbanos com o estilo leve e descontraído das cidades litorâneas”, destaca Karina.

Serviço:

Desfile Jurerê In

Data: 26/07/2023

Horário: às 19h30

Local: Jurerê Open Shopping – Av. das Raias, 913 – Jurerê

O evento é aberto ao público