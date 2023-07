Jurassic Park Burger Restaurant: Uma viagem gastronômica aos clássicos dos cinemas dos anos 90

Conheça o restaurante de São Bernardo do Campo que leva os fãs de Jurassic Park para dentro do filme

Há exatos 30 anos, o icônico filme Jurassic Park chegava às telonas e conquistava uma legião de fãs ao redor do mundo. A paixão por essa obra-prima do cinema inspirou a Iron Studios, marca brasileira de renome internacional, a criar um novo projeto que vai além da simples homenagem: o Jurassic Park Burger Restaurant. Localizado no Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, o espaço é uma verdadeira ode ao universo dos dinossauros, prometendo oferecer ao público uma experiência única e imersiva, que une gastronomia, conforto, diversão e muita emoção.

Viva a magia do cinema no Jurassic Park Burger Restaurant

O Jurassic Park Burger Restaurant é a realização de um sonho de infância do CEO da Iron Studios, Renan Pizii, que é um verdadeiro aficionado pelo filme desde sua estreia. Com uma dedicação minuciosa, a equipe da Iron Studios se empenhou em recriar fielmente os ambientes e cenas mais icônicas do primeiro Jurassic Park, transformando o restaurante em um verdadeiro parque temático.

Com interação, conforto e segurança, o visitante vivenciará cenas icônicas do filme por meio de um tour dentro do Parque dos Dinossauros

Ao adentrar o Jurassic Park Burger Restaurant, os visitantes são transportados diretamente para a Ilha Nublar, onde a magia do filme se torna realidade. Com mais de 20 ambientes cuidadosamente decorados, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência sensorial única, repleta de sons, cheiros e objetos táteis que remetem ao universo dos dinossauros. Além disso, o restaurante exibe cenas exclusivas do filme, concedidas pela Universal Studios e Amblin Entertainment, tornando a experiência ainda mais especial.

CEO da Iron Studios, Renan Pizii

A parte gastronômica do Jurassic Park Burger Restaurant é uma verdadeira atração à parte. O chef Bazilho desenvolveu um cardápio exclusivo e temático, com opções para todos os gostos, incluindo entradas compartilháveis, hamburgueres de 150g, saladas, pratos especiais e sobremesas que completam o clima imersivo do restaurante.

Para garantir que a magia do Jurassic Park Burger Restaurant sempre se renove, a equipe da Iron Studios se comprometeu a realizar atualizações constantes no espaço, incorporando novas tecnologias e ambientações ao longo dos anos.

O Jurassic Park Burger Restaurant é pensado para agradar a todas as gerações, desde os apaixonados pelos clássicos dos anos 90 até as crianças de hoje que se encantam com o mundo dos dinossauros. Com capacidade para acomodar confortavelmente 186 pessoas, o espaço também se destaca por oferecer eventos comemorativos em área fechada para até 32 convidados.

O Jurassic Park Burger Restaurant é muito mais do que uma simples hamburgueria temática, é uma experiência emocionante que leva os fãs do cinema a viverem momentos inesquecíveis dentro do universo jurássico. Com sua inauguração em comemoração aos 30 anos do filme, o espaço promete se tornar uma atração obrigatória para os amantes da cultura pop e da gastronomia em São Paulo, garantindo diversão, entretenimento e uma viagem no tempo aos clássicos dos anos 90. Seja para os paulistas ou visitantes de outras regiões, o Jurassic Park Burger Restaurant é uma parada imperdível para quem busca uma experiência única e cheia de magia.

SERVIÇO

Jurassic Park Burger Restaurant

Onde: Golden Square Shopping – 2º andar

Endereço: Av. Kennedy, 700 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: de domingo a domingo, incluindo feriados e finais de semana: das 10h30 às 22h30.

Valores: combo experience a partir de R$ 99,00 / burger a partir de R$ 19,00