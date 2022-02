Junior Lord e Kevinho lançam “Cena de Novela”, que promete ser próximo hit musical brasileiro

A música foi produzida na mesma gravadora que “Depende”, canção de Wesley Safadão

O mês de fevereiro é cheio de lançamentos, mas qual será o grande hit do momento? A aposta da gravadora Goldmann América Latina é “Cena de Novela”, canção de Junior Lord, Kevinho e Pelé Mil Flows. A música foi lançada nesta sexta-feira, 11, e ganhará até um videoclipe exclusivo, além de uma boa divulgação.

Kevinho apelidou o estilo musical da música de “trapfunk”



A música conta com a participação de três grandes músicos do momento e um som romântico, mas sensual, com uma pegada pop e hip-hop. A intenção é agradar a todos com a canção. Inclusive, a aposta na música é tão grande que o investimento parece ter sido alto, começando pelo valor gasto para produzir o clipe.

Os músicos já estão divulgando nas redes sociais a capa do clipe e um preview do que os fãs podem esperar



Juntos, Junior Lord, Kevinho e Pelé Mil Flows somam mais de um milhão de visualizações no YouTube e mais de seis milhões de ouvintes mensais no Spotify. Não é à toa que essa música é a segunda aposta de lançamento da gravadora Goldmann América Latina. A primeira foi “Depende”, de Dj Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe, que fez um enorme sucesso.



A gravadora revelou que a estratégia de marketing da música envolve todos os participantes



A gravadora em questão tem origem Alemã e começou as operações no Brasil há apenas dois meses, mas já está ganhando o cenário musical com força total. A empresa promete lançar muitos hits no ano de 2022. Assim, como é o casso de “Depende” e eles esperam que seja “Cena de Novela”.