Julio Casares, presidente do São Paulo, deixa hospital após 26 dias internado com covid-19

Nas redes sociais, Julio postou um vídeo feito pela companheira Jacqueline Meirelles deixando o local em uma cadeira de rodas

Quinta-feira (26) de alegria para o presidente do São Paulo, Julio Casares. Depois de 26 dias internado no Hospital Albert Einstein, por complicações da covid-19, o dirigente postou um vídeo nas redes sociais informando sobre a alta: ‘Venci o covid’.

No vídeo, gravado pela companheira, Jacqueline Meirelles, ele escreveu sobre a felicidade de sair da internação: “Gratidão a todos os envolvidos na minha recuperação @hosp_einstein 🙏 equipe médica e a todos vcs que estiveram comigo em oração e no coração 🇾🇪 Repost from @jacquelinemeirelles

@juliocasares_sp : EU VENCI!! Meu amor, nunca duvidei da sua capacidade de superação, este foi só mais um desafio é uma prova vencida.”

Casares foi diagnosticado com a doença em 30 de julho. No dia seguinte, ele foi internado no hospital Albert Einstein por recomendações médicas, segundo a nota oficial divulgada pelo São Paulo na ocasião.

O presidente do São Paulo chegou a passar um período na UTI e depois na unidade semi-intensiva. Ele apresentou melhoras no quadro nas últimas semanas e iniciou o tratamento com fisioterapia.

