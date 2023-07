Juliette arrasa no Festival Tão Ser Tão com show emocionante e repertório contagiante que cativou toda plateia

Show de Juliette é o ponto alto do evento, que recria atmosfera de quermesse e valoriza a diversidade cultural

O renomado Parque Ibirapuera, na capital paulista, foi palco de uma verdadeira celebração da cultura nordestina nesta tarde de sábado. O Festival Tão Ser Tão, conhecido por sua atmosfera de quermesse e programação musical de qualidade, proporcionou aos espectadores uma experiência única de imersão no espírito das festas juninas.

O ponto alto do evento foi o aguardado show da cantora Juliette, fenômeno das redes sociais e uma das artistas mais populares da atualidade. Com sua voz cativante e carisma contagiante, a paraibana conquistou o público desde os primeiros acordes. O repertório do show, composto por músicas autorais e clássicos da música nordestina, emocionou e animou os presentes, que cantaram e dançaram durante toda a apresentação.

Com espaços temáticos repletos de quadrilhas, personagens e barracas de brincadeiras, o festival transportou os visitantes para a verdadeira essência das festas populares do Nordeste. A energia acolhedora e envolvente envolveu a todos, criando um clima de festa e alegria.

Juliette mostrou toda a sua versatilidade, transitando entre ritmos como forró, xote e baião, e demonstrando sua habilidade vocal e sua paixão pela música nordestina. A plateia foi presenteada com interpretações marcantes e emocionantes, reafirmando o talento e carisma que a consagraram como uma das grandes artistas da atualidade.

Além dos shows, o Festival Tão Ser Tão ofereceu aos visitantes uma ampla variedade de opções gastronômicas, com sabores autênticos da culinária nordestina. Pratos típicos foram degustados, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sabores da região. Uma feira de produtos nordestinos também marcou presença, celebrando a cultura e a diversidade do Nordeste.

O sucesso do Festival Tão Ser Tão mostra que o evento vai além da música. É um convite para vivenciar e celebrar a cultura nordestina em todas as suas manifestações. Com sua atmosfera acolhedora e envolvente, o festival transporta os visitantes para a verdadeira essência das festas juninas, proporcionando uma experiência única e imersiva.

A programação do evento continua neste sábado, às 19h30, com o show da renomada cantora Claudia Leitte, prometendo mais um momento de pura animação e diversão para o público presente. O Festival Tão Ser Tão conta com o patrocínio da Spaten e apoio de Bombay Sapphire, Grey Goose, Pepsi e Urbia. A emissora oficial do evento é a Record TV, e o apoio institucional é da Cidade de São Paulo Turismo. A produção do festival é responsabilidade da Salvador Produções, que em parceria com esses realizadores está trazendo para São Paulo uma celebração grandiosa da cultura nordestina, repleta de música, gastronomia e artesanato.