Juliette anuncia datas de sua turnê de estreia

Esse será o ‘debut’ da paraibana nos palcos

“Caminho”. Esse foi o nome escolhido para o show que trará a cantora Juliette pela primeira vez aos palcos junto a audiência.

O público poderá conferir apresentações dos sucessos “Diferença Mara”, “Vixe Que Gostoso”, “Un Ratito”, todas as faixas de seu EP auto intitulado, grandes sucessos nacionais e também músicas que marcaram a história de Juliette e de seus fãs. A direção artística fica por conta de Juzé Neto, que também divide a direção musical com Toim do Gado.

Sobre a turnê, Juliette diz: “Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!”

Com estreia marcada no Rio de Janeiro (RJ) dia 26 de Março, o show ainda passará por João Pessoa (PB) em 2 de Abril, Vitória (ES) no dia 30 de Abril, São Paulo (SP) em 9 de Abril e Recife (PE) em uma data a ser anunciada. Mais datas serão anunciadas em breve. Para mais informações entre em www.juliette.art.br.

DATAS:

26/03 – Rio de Janeiro

02/04 – João Pessoa

30/04 – Vitória

06/05 – São Paulo

Recife – A confirmar