Juliana Cascaes explica como tornar sua casa um local prático e acolhedor

A decoração do lar pode dizer muito sobre a personalidade de quem ali vive. Desde a escolha dos móveis, cores aos eletrodomésticos, cada detalhe deve ser pensado de modo a representar sua identidade e história.

Juliana Cascaes deu dicas de decoração para os mais variados estilos

O conforto, acima de tudo, é prioridade. E pensando nisso, conversamos com a arquiteta Juliana Cascaes, que já teve um projeto exposto na revista Casa Cor Mato Grosso de 2018. Ela deu algumas dicas valiosas para tornar a sua casa, o melhor lugar para se estar e receber amigos e familiares.

“Peças neutras e pontuais dão a elegância e conforto necessários”, contou

Escolha materiais de qualidade e que representem aconchego

“É preciso ter o cuidado de escolher, por exemplo, o tecido que seja ideal e macio para o local. A madeira também traz uma sensação de aconchego. Um projeto de iluminação detalhado, que case com os móveis, também é essencial”, explica Juliana.

“Gosto de colocar poucas peças pontuais, para tornar o ambiente prático, com móveis confortáveis”, explica

Não exagere nos móveis

“Para tornar um ambiente prático e acolhedor, uma dica que eu sempre uso é não colocar muitas peças, porque, às vezes, da uma sensação de que é algo sufocante, confuso. Gosto de colocar poucas peças pontuais, para tornar o ambiente prático, com móveis confortáveis. É possível torná-lo aconchegante sem perder a classe”.

Aposte em tons neutros e na integração de ambientes

“Peças neutras e pontuais dão a elegância e conforto necessários. Além disso, integrar os ambientes é algo tem sido bastante utilizado. Por exemplo: fazer uma sala grande, que possa acolher a família toda, cores neutras, tecidos confortáveis, como o suede, linho e o couro, fazendo uma composição com os materiais de acabamento e a iluminação. É certeiro”, conta.

‘A neutralidade é atempora’, aposta a arquiteta

Modifique os objetos de decoração

“Não adianta você fazer um projeto lindo, com a melhor marcenaria, comprar móveis impecáveis, se não der um toque final com a decoração, desde almofadas, vasos de planta, um livro ou um papel de parede, que é bem simples de trocar. Isso dá a ‘cara de casa’, a sua personalidade. E é importante que eles não briguem entre si. Então sugiro escolher uma paleta de cores que orne com os tons das paredes. Com a mudança das estações ou caso enjoe das peças, dá pra trocar com facilidade. A neutralidade é atemporal. Modificando esses itens, é possível transformar completamente um ambiente”, finaliza.