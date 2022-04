Julia Joia fala sobre o novo single e momento de vida: “Transparecer exatamente a forma que eu sou no meu dia-a-dia”

Faixa chega às plataformas nesta sexta-feira (8), acompanhada de videoclipe.

Superar um termino não é fácil, mas deixar aquele gostinho de “quem perdeu e não gostou” é muito bom. Traçando o paradoxo entre o amor é o ódio, Julia Joia lança nesta sexta-feira (8) seu novo single, “Espero Que Cê Lembre de Mim”. Com uma pitada de vingança, a artista apresenta seu novo trabalho autoral.

“Esse novo momento está todo sendo pensado nessa linguagem bem direta e informal. Eu queria fazer uma música que pudesse transparecer exatamente a forma que eu sou no meu dia-a-dia, a forma de como apareço no meu instagram, de como me comporto nos shows e que na verdade é uma forma madura, mas ao mesmo tempo eu sou muito brincalhona, muito bobona. A gente tentou achar um meio termo sobre essa coisa pop jovial, mas que fala de honestidade, de sinceridade, de uma forma bem introspectiva, vulnerável. Então o que as pessoas podem esperar dessa nova leva são faixas bem reais sobre a minha vida e coisas do cotidiano que vários de nós passamos”, explica Julia.

A faixa, que chega acompanhada de videoclipe, conta com uma estética inspirada no universo “Kill Bill”. O filme de Quentin Tarantino traz Uma Thurman no papel de uma assassina fria.

Julia, que despontou na música em 2019, usa sua experiência para inovar. Além de apresentar uma nova estética, a artista coloca o seu trabalho ainda mais com a sua cara.