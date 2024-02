Ju Cassini: a nova voz do suspense no RADAR Podcaster Brasil

Com seu podcast ‘Assustador, Bizarro e Misterioso’, Ju Cassini leva o público a uma viagem por histórias que arrepiam até os mais corajosos

Em um mundo onde o mistério e o sobrenatural fascinam, Ju Cassini se destaca como uma figura central no cenário de podcasts brasileiros. Sua jornada, de advogada a podcaster de sucesso, reflete não apenas uma mudança de carreira, mas a paixão por compartilhar histórias que arrepiam a espinha. Seu podcast, ‘Assustador, Bizarro e Misterioso’, se tornou um fenômeno, atraindo mais de 7 milhões de seguidores no TikTok e uma audiência fiel que aguarda ansiosamente cada episódio.

Ju Cassini agora é reconhecida como a mais nova RADAR Podcaster Brasil, uma honraria concedida pelo Spotify que destaca vozes emergentes e promissoras no universo dos podcasts. Este reconhecimento não apenas solidifica a posição de Cassini no mundo do podcasting, mas também serve como um testemunho de seu impacto significativo no gênero de terror e mistério.

Ela compartilha episódios repletos de casos bizarros, lendas urbanas, histórias de terror, e curiosidades sobre filmes, sempre com uma entrega cativante que prende os ouvintes do início ao fim. Cassini expressa sua felicidade e realização com esta conquista, vendo-a como um incentivo para continuar desenvolvendo seu conteúdo único. “Foi definitivamente uma grande conquista na minha carreira”, diz Cassini, destacando a importância da resposta do público e do alcance de novas pessoas.

RADAR Podcasters Brasil começou forte em 2023 com Ellora Haonne e agora segue com Cassini, demonstrando a diversidade e riqueza de conteúdo disponível na plataforma. O programa não apenas destaca os podcasts em ascensão, mas também oferece aos ouvintes uma seleção editorial de episódios que merecem atenção.

Desde o seu lançamento, RADAR tem desempenhado um papel crucial em apresentar ao mundo novos talentos em diversos campos criativos. Com Ju Cassini, o programa reafirma seu compromisso em promover conteúdos que desafiam, intrigam e, acima de tudo, entretêm o público globalmente.