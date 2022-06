Jovem Pan News está em 2º lugar de audiência e emissora apresenta crescimento constante

O programa ‘Pânico’ contribuiu para o crescimento de 43% da audiência

Estar em uma alta posição hoje em dia não é algo fácil para as emissoras, ainda mais com tantas opções na internet e streamings de televisão. Mas, o canal Jovem Pan News tem ido na contramão disso, tendo ótimos resultados de audiência. A emissora segue na vice-liderança nas principais faixas horárias entre os canais de notícias.

O programa Pânico teve um pico de 0,42% de audiência



Com muita informação, entretenimento e uma grade de programas que conquistou os telespectadores, a Jovem Pan News conseguiu se destacar entre os milhares de canais disponíveis. Não é à toa que a emissora está mostrando bons resultados e continua sempre crescendo em audiência.

De segunda a sexta, a partir das 16h30, o público assiste uma análise crítica dos principais fatos do dia



“Estamos muito satisfeitos e honrados com toda essa evolução, com a conquista tão expressiva de telespectadores e com o reconhecimento do nosso trabalho. Continuaremos galgando outros patamares e trazendo novidades aos nossos telespectadores, por meio de inovação, qualidade e sempre com muita dedicação”, afirma Marcelo Camargo, diretor de Marketing da Jovem Pan News.





Os dados que mostram a vice-liderança da Jovem Pan News foram divulgados pela Kantar IBOPE Media e são resultados de uma pesquisa realizada em maio de 2022, na faixa de horário do PrimeTime, entre 18h e 01h. A audiência do canal, no público Total de Pessoas, ficou 60% maior que a CNN Brasil; e no público Ambos os Sexos AB de 35+ anos, atingiu o dobro da audiência da emissora concorrente, com índice de 0,18%.





Desde o dia 9 de maio, o ‘Pânico’ passou para o horário das 13h às 18h, o que contribuiu para um crescimento de 43% da audiência na faixa de exibição em Ambos AB 18+ anos e de 33% em Ambos AB 35+ anos. A emissora também tem aumentado a audiência no canal de notícias do Grupo Jovem Pan, que ultrapassou o número de 5 milhões de inscritos.