Jovem Pan Esportes alcança números históricos em audiência apenas em julho

Além da liderança consolidada nas transmissões esportivas no rádio paulista, emissora é destaque em transmissões nas redes sociais, com destaque para o canal no Youtube, um dos líderes no segmento

A Jovem Pan Esportes, um dos maiores grupos de mídia do Brasil, alcançou em julho, números históricos de visualizações nas plataformas digitais, embalada pelos jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil. Somadas as redes sociais Youtube, Facebook, Tiktok e Twitter, foram 226.966.432 milhões de acessos em vídeos e transmissões produzidas pela equipe de esportes da JP. No Youtube, os números chegam a quase 100 milhões de visualizações, e outros 83 milhões no Tiktok Jovem Pan Esportes.

O jornalista Mauro Cezar Pereira também faz parte da mesa de debates esportivos do programa O programa Bate-Pronto também conta com o ex-jogador Vampeta para falar sobre esportes

O canal no Youtube é um dos líderes no segmento esportivo da atualidade. São quase três milhões e meio de inscritos na plataforma e mais de 500 milhões de visualizações apenas em 2022 (comparado ao mesmo período do ano anterior, o número dobrou).

Mesa de debates esportivos também conta com Wanderley Nogueira, Flávio Prado, Bruno Prado e Mauro Beting

Carro-chefe da programação esportiva de 2022, o programa Bate-Pronto encabeçou a renovação dos debates esportivos do horário, com uma mesa composta por Thiago Asmar, Mauro Cezar Pereira, Vampeta, Wanderley Nogueira, Flávio Prado, Bruno Prado e Mauro Beting.

Além de possuir a liderança consolidada das transmissões esportivas no rádio paulista, a emissora segue se destacando nas transmissões através das redes sociais. A exibição de Palmeiras e São Paulo, pelo mata-mata da Copa do Brasil, atingiu mais de 200 mil espectadores simultâneos e mais de três milhões de acessos totais. As edições do Canelada alcançaram entre 85 e 100 mil pessoas simultâneas apenas no Youtube, legitimando o programa como um dos melhores pós-jogos do País.

