Joselita Oliveira: a empreendedora que transforma histórias através de bordados em Feira de Santana

O atual foco da ex professora é produzir fardamentos com bolsos mais sofisticados e jalecos personalizados, elevando a autoestima dos clientes

Feira de Santana, na Bahia, é cenário da inspiradora trajetória de Joselita de Jesus Santos Oliveira, uma empreendedora de 46 anos especializada em bordados e fardamentos personalizados. Sua jornada começou como resposta à necessidade de mudança e à difícil decisão de deixar para trás uma carreira de 15 anos como professora.

O ano de 2020, marcado pelo início da pandemia, trouxe desafios cruciais para Joselita, então funcionária pública. Com o fechamento das escolas, ela se deparou com a oportunidade de buscar algo novo. Inspirada por seu amor por criar coisas de sucesso, Josy explorou a possibilidade de trabalhar com bordados.

Abrindo o closet e encontrando peças que despertaram sua curiosidade, Joselita iniciou uma jornada de pesquisa de referências e aprendizado. A empreendedora foi confrontada com o alto custo das máquinas de bordado, mas encontrou uma solução ao adquirir uma máquina usada de um conhecido e com determinação, aprendeu a utilizá-la com a orientação de um amigo. “O início não foi fácil, participei de um curso de um dia, onde a máquina tinha muitas agulhas e eu não tinha muito conhecimento, os dedos ficaram doloridos no final do dia”, relembrou Josy.

Após o curso intensivo, a empreendedora decidiu realizar a abertura de uma pequena loja física com uma equipe de uma costureira, um bordador e um designer. Joselita conta que a amiga que a apoiava desistiu, por não ter notado rentabilidade naquele instante e enfrentando a solidão no empreendimento, ela chegou a perder 5kg.

A virada ocorreu com a ideia de produzir guardanapos de linho, um produto que rapidamente ganhou reconhecimento local. A clientela cresceu exponencialmente quando vizinhos e conhecidos ficaram deslumbrados com os bordados, impulsionando o negócio. A iniciativa expandiu para toalhas personalizadas com nomes e brasões. O sobrinho, antes farmacêutico, uniu-se à empreitada, trazendo novo vigor ao negócio.

A ex professora, buscando aprimorar suas novas habilidades, investiu em um curso de Inteligência Emocional em São Paulo, transformando suas experiências pessoais em ideias inovadoras. Foi alugado um espaço adicional ao lado da loja original, ampliando o foco para fardamentos com bolsos mais sofisticados, redefinindo a forma como os profissionais se vestem e elevando a autoestima.

“Nós buscamos despertar a essência e a personalidade das pessoas. Minha equipe, agora composta por seis membros, pretende lançar uma coleção com a cor verde, simbolizando esperança,” conta Joselita Oliveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo de Joselita é criar sua própria marca de roupas, consolidando ainda mais sua posição no campo empreendedor. Profissionais notáveis, como uma médica conceituada na cidade, tornaram-se clientes fiéis, utilizando jalecos personalizados pela empresária.