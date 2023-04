Jojo Todynho é a estrela da nova campanha de Fusion Energy Drink para ajudar jovens-adultos na correria do dia a dia

Convidada por Fusion Energy Drink, artista não perde o pique mesmo em um dia agitado, em meio aos estudos, trabalho e um tempinho para a curtição

Jojo Todynho é a estrela da nova campanha de Fusion Energy Drink para ajudar brasileiros a enfrentar a rotina diurna. A marca de energéticos da Ambev decidiu apostar em um novo momento de consumo do produto e convidou a cantora, apresentadora, ganhadora de reality show e agora estudante de Direito para ser a asset da campanha “Fusion, energia pro seu dia!”.

Fusion Energy Drink aposta em Jojo Todynho para mostrar que a bebida não é só para a noite e pode ajudar na rotina diurna

O filme, que já está disponível no Youtube, nas redes sociais da marca e TV, tem foco em Minas Gerais e mostra Jojo e alguns personagens na correria do dia a dia. Cansados, eles se encontram em frente a uma geladeira com Fusion Energy Drink gelado e a bebida muda a energia de todos. Jojo e os outros personagens dançam ao som de uma paródia da música “Que tiro foi esse?”, hit da funkeira. Além dela, a campanha traz a influenciadora e apresentadora de eSports, Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e o influenciador Felipe Theodoro.

“A gente sabe que os desafios do dia a dia não são fáceis, mas se temos um sonho, não podemos desistir. Com muito esforço, dedicação e Fusion conseguimos dar conta do recado”, declara Jojo Todynho.

Com a ajuda de Jojo Todynho, Fusion Energy Drink apresenta sua nova estratégia para ajudar jovens-adultos na correria do dia a dia

Com a iniciativa, a marca entra no universo dinâmico e desafiador dos jovens-adultos, mas agora de uma maneira voltada a ajudá-los nas batalhas da maioridade e durante o período diurno. “Independentemente das campanhas, sejam elas com foco em games ou no corre dos brasileiros, nossa estratégia sempre foi apresentar Fusion como a fonte de energia para aqueles que batalham, estão na correria, mas também curtem muito a vida. E nada melhor do que ter a Jojo, uma mulher que se encaixa em todos esses quesitos para estar com a marca nesse novo movimento.”, afirma Juliana Junqueira, gerente de marketing de Fusion.

Com a nova campanha, a marca de energéticos espera mostrar que seu produto pode ajudar os brasileiros a enfrentar a rotina diurna com mais energia e disposição. Afinal, em um dia puxado de trabalho, estudos ou em casa, é preciso ânimo para dar conta dos vários turnos do dia do brasileiro. E a Fusion Energy Drink quer ser a melhor opção para ajudar a levar a vida durante a rotina cheia dos estudantes e trabalhadores brasileiros.