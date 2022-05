Jojo Toddynho estreia programa de humor no YouTube do Multishow

Em “Terapeita”, a artista encarna o papel de uma terapeuta sem papas na língua, para receber os participantes do reality “Túnel do Amor”, que serão analisados por Todynho

Na última sexta-feira (20), Jojo Todynho ganhou uma nova missão: liderar a nova atração do Multishow, transmitido no canal do YouTube e no site do canal de entretenimento.

Com o final do reality show “Túnel do Amor”, a artista agora encara o papel de uma terapeuta sem papas na língua, que dá conselhos aos participantes do programa e analisa as tretas, os romances e as amizades que deram o que falar durante o confinamento.

Em “Terapeita”, o público vai acompanhar cinco episódios, que serão transmitidos até a próxima terça-feira (24), além de um especial com os melhores momentos. Ambientado no cenário do reality, o spinf-off vai misturar os participantes das duas casas, Solar e Grafite, para que eles possam analisar junto da Jojo, de forma descontraída, todos os detalhes, atritos e sentimentos que tiveram durante a convivência.

“Aqui no meu consultório, a terapia é do meu jeito. Vou dar meus conselhos sem filtro porque comigo o papo é reto (risos). Vai ser babado, confusão e diversão”, conta a artista.

O reality “Túnel do Amor”, comandado por Marcos Mion, trouxe dez duplas de amigos que se separaram em duas casas interligadas por um túnel, com a missão de bancar o cupido uns para os outros na busca pelo crush ideal. Agora, essa turma vai encarar o divã com a poderosa Jojo, que terá muito a dizer.

A partir de sábado (21), “Terapeita” será exibido a partir das 18h no canal Humor Multishow, no canal do Youtube e na plataforma Multishow