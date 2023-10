Jogue tarô para você mesmo: conheça o curso de André Mantovanni em parceria com Terra

O portal de notícias e o influenciador se uniram em parceria educacional inédita

Imagine poder ser o seu próprio tarólogo? O portal Terra, em parceria com o astrólogo, tarólogo e influenciador André Mantovanni, lança o curso “Jogue tarô para você mesmo”.

André Mantovanni é tarólogo, astrólogo e influenciador digital

A proposta é oferecer videoaulas de 20 a 30 minutos, divididas em cinco módulos, por R$ 39,90 – que pode ser pago via cartão de crédito ou Pix, forma de pagamento recém-lançada pelo time de produtos.

Durante o aprendizado, o aluno terá acesso à introdução e explicação das cartas, métodos de tiragem, consagração do tarô, além de uma aula extra com as principais dúvidas sobre o tema.

O novo produto é um lançamento do time de Produtos Digitais e tem o apoio da vertical Terra Você. O levantamento de audiência do portal, que nas buscas orgânicas pela palavra “horóscopo” no Google ocupa a 1ª colocação no resultado de pesquisa, foi um dos principais motivos para a execução do projeto.

Além disso, a novidade tem como objetivo fomentar o autoconhecimento alcançando um público cada vez mais engajado com as redes sociais.

A estrutura de gravação das videoaulas será realizada no recém-ampliado complexo de estúdios Terra. O novo ambiente conta com um amplo e versátil estúdio com projeto cenográfico customizável capaz de abarcar os mais diferentes produtos audiovisuais.

É neste espaço, com câmeras 4k, seis câmeras robotizadas e tecnologia de ponta, que André Mantovanni vai gravar o novo curso “Jogue tarô para você mesmo”.

“Fico muito feliz pela oportunidade de levar autoconhecimento a um número cada vez maior de pessoas. A parceria com o Terra me proporciona esta possibilidade com profissionais extremamente competentes, produção impecável e sintonia de propósitos”, disse Mantovanni.

André Mantovanni chega ao Terra com um vasto repertório de conhecimento em tarô, astrologia, baralho cigano, numerologia e outras ciências. Além disso, o influenciador tem grande apelo popular e conta com uma base de mais de 1 milhão de fãs em suas redes sociais. O tarólogo tem, também, quadro fixo semanal no programa Melhor da Tarde, da Band.

“Pensar em ampliar a experiência da nossa audiência com temas de aderência popular foi o nosso foco na construção deste curso. Trouxemos o André Mantovanni para compor essa parceria, porque entendemos que é uma voz relevante e, principalmente, alinhada ao discurso didático que o Terra tem”, afirmou Marcello Gritti, Head de Serviços Digitais e Tecnologia do Terra.