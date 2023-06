Jogue no Escape 60′ e ganhe ingressos para o novo filme do Luccas Neto

Jogue na sala temática de Luccas Neto no Escape 60′ e garanta seu lugar no novo filme ‘Os Aventureiros – A Origem’

No emocionante universo dos jogos de fuga, o Escape 60′ se destaca como uma marca pioneira no Brasil. E agora, em parceria com a gigante do entretenimento Warner Bros, eles prepararam uma ação conjunta para a divulgação do aguardado filme do Luccas Neto, ‘Os Aventureiros – A Origem’.

Uma aventura emocionante que te leva direto para o universo de Luccas Neto

A partir do dia 23 de Junho até 10 de Julho, todos os participantes que se aventurarem na sala temática ‘Os Aventureiros – A Floresta do Perigo’ terão uma surpresa especial: ingressos garantidos para o filme que estreia nos cinemas no dia 6 de julho.

Escape 60 inova repertório infantil com sala exclusiva do Luccas Neto

A sala temática, localizada na unidade da Vila Olímpia, oferece uma experiência imersiva no universo de Luccas Neto, com narração exclusiva do próprio influenciador. A aventura começa quando Luccas e seu grupo são misteriosamente transportados para outra dimensão após invadirem o laboratório de um cientista desaparecido. Agora, eles estão na Cidade da Alegria, onde devem encontrar as Pedras do Poder em apenas 60 minutos para salvar a cidade do perigo iminente.

Além da emoção de desvendar enigmas e superar desafios, os participantes ainda têm a oportunidade de garantir ingressos para assistir ao filme nos cinemas. Com um valor de R$109,90 por pessoa, a sala comporta de 4 a 12 jogadores e funciona de segunda a quinta e domingo das 10h às 21h, e sexta e sábado das 10h às 23h.

Não perca a chance de viver uma aventura eletrizante e garantir seus ingressos para ‘Os Aventureiros – A Origem’ jogando na sala temática do Escape 60′!

Serviço

Valor dos ingressos: R$ 109,90 por pessoa

Jogadores: de 4 a 12 pessoas

Horário: Segunda a Quinta e Domingo das 10h às 21h; Sexta e Sábado das 10h às 23h

Unidade do Escape 60’ – https://escape60.com.br/

Escape 60 Pinheiros

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 717 – Pinheiros – São Paulo/SP

Tel.: (11) 3061-1911

Escape 60 Vila Olímpia

Endereço: Rua Baluarte, 18 – Vila Olímpia – São Paulo/SP

Tel.: (11) 3842-9066

Escape 60 Moema

Endereço: Al. dos Jurupis, 1.479 – Moema – São Paulo/SP

Tel.: (11) 5042-0064

Escape 60 Tatuapé

Endereço: Rua Serra de Bragança, 658 – Tatuapé, São Paulo

Tel.: (11) 2092-6799

Tel.: (11)2092-7811