Jogadores brasileiros ficam presos na Ucrânia e pedem ajuda para voltar para casa

O país está sendo invadido pela Rússia após conflitos

Após Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarar uma invasão contra Ucrânia, vários mísseis já foram arremessados ao país. Mais de 10 brasileiros jogam no Shaktar Donestk, da Ucrânia, e estão aterrorizados com a situação de guerra no local. Eles estão pedindo ajuda para que o Governo do Brasil consiga levá-los de volta para casa.



Em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais, os jogadores disseram que está faltando combustível nas cidades da Ucrânia e que a fronteira do país foi fechada, assim como os espaços aéreos. Eles pediram para que as pessoas compartilhem o vídeo até que chegue nas autoridades brasileiras.



Enquanto não recebem respostas, os jogadores estão aguardando em um hotel junto com suas famílias em Kiev, capital da Ucrânia. Ao todo, são 13 atletas que estão aguardando no local. “Espero que a embaixada possa nos ajudar”, disse Junior Moraes, ex-jogador dos Santos no Brasil.

Os jogos foram suspensos nesta quinta-feira, 24, após o país ser bombardeado pela Rússia. A esposa de um jogador se mostrou muito preocupada e disse que eles não estão recebendo muitas notícias do que está acontecendo. Assim como eles, outros 500 brasileiros estão vivendo no país atualmente, de acordo com a embaixada brasileira.