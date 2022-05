Jociane Rigoni do ramo logístico promove masterclass gratuita para empresários que desejam impulsionar seus negócios

O encontro acontece nesta terça-feira (31), onde a empresária e doutora em Marketing e Logística, com mais de 20 anos no mercado, transmite conhecimentos valiosos sobre gestão descomplicada

Nesta terça-feira (31), às 20h57, acontece a Masterclass Impulsione seu Negócio, encontro online e ao vivo, com inscrição gratuita, promovido por Jociane Rigoni, empresária com carreira sólida no ramo de logística.

Nascida em Palmeira, uma pequena cidade no interior do Paraná, filha de pais analfabetos e muito humildes, Rigoni resolveu sair para estudar. Primeiro, foi para uma cidade próxima, Ponta Grossa, onde cursou Administração, e, depois, para Florianópolis/SC, onde fez mestrado em Psicologia Organizacional e doutorado em Marketing e Logística, chegando a realizar um estágio de doutorado na Universidad Jaume I, na Espanha.

Além disso, Jociane já morou nos Estados Unidos e, atualmente, vive em Itapema/SS, de onde administra as várias unidades de negócios da sua empresa, distribuídas em diversas cidades do Brasil.

Com a Masterclass Impulsione seu Negócio, Rigoni pretende atrair empresários e empreendedores que desejam sair do operacional e querem aprender a delegar para ter a liberdade que sempre sonharam ao montar suas empresas

“Sou empresária há mais de 20 anos, fui professora por mais de 11 anos, tenho uma empresa de logística que já chegou a ter no quadro funcional mais de 2 mil colaboradores, atendi e atendo as maiores redes de varejo do país”, conta.

Em 2001, enquanto foi professora universitária, Rigoni era frequentemente convidada a fazer diagnósticos empresariais e prestar consultoria em várias empresas do Paraná, com Mercado Móveis, Geupo Tozeto, Rede Angeloni, Grupo Águia, Bungue, Cooperativa Witmarsum, dentre muitas outras.

Com vasta experiência em liderança de equipe, a empresária sabe exatamente as habilidades que um líder precisa ter para liderar um time produtivo e engajado 100% para trazer resultado ao seu negócio.

Rigoni, que também é esposa, mãe e corredora amadora, diz que deseja continuar ajudando empresários e empreendedores no Brasil e exterior a impulsionarem seus negócios

Sempre buscando o máximo potencial da sua performance e da sua equipe, Jociane ainda acumula em seu currículo a formação em PNL, coaching, consteladora sistêmica e treinadora comportamental. Sua verdadeira missão é impulsionar pessoas e empresas a vencer todo e qualquer desafio, mesmo que em tempos de crise.

Através do encontro, os participantes aprendem a implementar uma gestão descomplicada;

a aplicar em seu negócio as cinco principais ferramentas de gestão que levaram grandes empresários a conquistarem uma empresa madura e auto-gestora, e a identificar os fatores que impedem o crescimento do seu negócio, sabendo exatamente o que fazer para se destacar no mercado.

Para mais informações e inscrição, os interessados podem acessar o site.