João Souza surge na web com seu primeiro livro impresso e comemora conquista com seus seguidores nas redes sociais

Quem segue João Souza, reconhecido como empreendedor do ano em 2022, nas suas redes sociais, já ficou sabendo em primeira mão de uma grande novidade.

João Souza compartilhou nos stories do seu Instagram, a chegada do “Como ganhar dinheiro em Real Estate” em formato físico. Muito empolgado, o empreendedor se referiu a obra como “primeiro filho”, em suas palavras.

A obra “Como ganhar dinheiro em Real Estate” ensina o leitor tudo para começar a investir em mercado imobiliário e já está disponível em formato digital no site da Amazon. Em breve o livro físico também estará disponível no mesmo site e em algumas livrarias no Brasil e nos Estados Unidos.

Também nas suas redes sociais, João Souza anunciou que irá participar da Imersão Viver de Viagens, do dia 27 ao 29 de julho em Orlando, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, onde estarão também outros ícones do Empreendedorismo Digital, como Pablo Marçal, João Souza irá fazer o lançamento de “Como ganhar dinheiro em Real Estate” em formato físico.