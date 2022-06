João Rock 2022 será transmitido pela Multishow e Bis neste sábado, 11

O evento começa a ser transmitido a partir das 18h35

Após três adiamentos por conta da Covid-19, o João Rock 2022 vai finalmente acontecer. Mas, nem todo mundo se sente seguro ou botou 100% de fé na volta dos grandes shows, mas é por isso que a Multishow e a Bis vão transmitir as apresentações dessa 19ª edição do João Rock para quem está em casa.

Umas das atrações mais esperadas da noite, Pitty e Nando Reis, terão as apresentações transmitidas pelo Multishow



João Rock é um dos maiores festivais de música nacional do país, por isso estava sendo aguardado por milhares de pessoas e, infelizmente, nem todos vão conseguir estar presentes no local. Mas, poderão assistir tudo pela televisão no próximo sábado, 11, a partir das 18h35, direto de Ribeirão Preto-SP.

Os dois canais vão exibir os tão aguardados shows ao vivo e terão até apresentadores, como Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Alberto Pereira Jr. Nas redes sociais do Multishow e do Canal Bis, os telespectadores também vão acompanhar os melhores momentos do evento. Tudo para deixar os fãs pertinho!

O Canal Bis ficará com a transmissão dos palcos “Brasil” e “Fortalecendo a Cena, com Erasmo Carlos, Gabriel O Pensador, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp, Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid que recebe Drik Barbosa e Lellê. Enquanto isso, o Multishow terá as apresentações de Pitty e Nando Reis, BaianaSystem, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Natiruts, CPM 22 e Emicida, Criolo e Céu.

João Rock no Multishow:

Sábado, dia 11, a partir das 19h.

Transmissão: Palco “João Rock”

Shows: Baiana System, Criolo com Céu, CPM 22, Emicida, Djonga, Humberto Gessinger, Pitty com Nando Reis, Titãs e Natiruts.

João Rock no BIS:

Sábado, dia 11, a partir das 19h.

Transmissão: Palcos “Brasil” e “Fortalecendo a Cena”

Shows do Palco Brasil: Erasmo Carlos, Gabriel O Pensador, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp.

Shows do Palco Fortalecendo a Cena: Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Poesia Acústica, Coruja BC1 e Rashid que recebe Drik Barbosa e Lellê.