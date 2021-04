Com João Ferreira, “Mamacita” explode e atinge milhares de visualizações em poucos minutos

João Ferreira acabou de quebrar mais um de seus recordes com a música “Mamacita”, que estreou no YouTube e nas plataformas de streaming nesta sexta-feira, 23.

Em pouco mais de duas horas, o videoclipe já tinha mais de 10 mil de visualizações — número que cresce a cada segundo.

Produzida pelo DJ Gabriel do Borel, responsável por outros enormes sucessos no mercado do funk nacional, “Mamacita” pode ser descrita como o projeto mais ambicioso de João Ferreira até agora.

“A música é o resultado de todo meu sacrifício”, adianta ele. “Todo tempo que passei lutando, fazendo aula de dança, teclado… enfim. Não foi algo criado em uma brincadeira que deu certo, Mamacita foi algo trabalho por muitos anos”, desabafa o jovem cantor — que com certeza teve todo seu esforço recompensado ao ver o resultado final.

Em termos visuais, o videoclipe é diferente de tudo apresentado no mercado até agora. Enquanto a maioria dos artistas aposta apenas em cenários luxuosos para seus clipes, João Ferreira traz o luxo combinado à coreografia bem similar às dos grupos de K-POP — com movimentos extremamente complexos, precisos e velozes.

No TikTok, onde o cantor tem enorme influência — com mais de 29 milhões de curtidas —, a coreografia de “Mamacita” viralizou e já está sendo reproduzida por inúmeros perfis nos chamados “challenges”, onde fãs tentam reproduzir com precisão os movimentos.

É importante ressaltar que os números alcançados por joão logo nos primeiros minutos de lançamento ainda mais surpreendentes quando se inclui o fato de “Mamacita” ser o primeiro single solo do cantor, que já tem outros feats de sucessos em músicas de outros grandes artistas, como o próprio Gabriel do Borel.