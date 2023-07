João Fernando, o novo cantor da cena sertaneja, agita Brasília com a gravação de seu DVD

A nova promessa de um dos estilos musicais mais amados pelo Brasil, teve parceria com o grande Pinocchio

Na noite da última quarta-feira (12) foi realizada a aguardada gravação do DVD do talentoso artista João Fernando, que promete trazer uma nova energia para o cenário sertanejo.

As músicas do novo cantor sertanejo chegarão às plataformas digitais no próximo mês de agosto

As músicas do DVD foram produzidas por ninguém menos que Pinocchio, renomado produtor com mais de 150 músicas gravadas por duplas sertanejas de renome, como Henrique e Ruan, Cézar Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, e agora João Fernando.

“Trabalhar com Pinocchio é uma grande satisfação. Ele já formou uma dupla com o tio da minha mãe quando era jovem, ainda menor de idade. Essa história criou um vínculo especial entre nós, e no ano passado surgiu essa oportunidade incrível”, disse João Fernando, emocionado.

A partir do próximo mês, a primeira música do trabalho de João Fernando será lançada em todas as plataformas digitais, levando sua música cativante para um público cada vez maior.

O DVD foi gravado com a parceria de Holanda Maker, Marc System e do maestro Pinocchio, e contou com a direção do produtor Marcus Holanda. Durante a gravação, estiveram presentes João Silveira do Forró Perfeito e Rodrigo Barbosa sócio-criador de “Os Lendários”, uma produtora de eventos e shows sertanejos, que tem como parceiros George Henrique & Rodrigo, Fred & Fabricio, Cleber & Cauan, entre outros artistas consagrados.

João Fernando está confiante em seu trabalho, pois traz uma proposta diferenciada no mercado sertanejo, combinando o romantismo característico do gênero com uma pegada inspirada nos anos 90, mas com uma abordagem moderna. Com letras de qualidade e arranjos envolventes, João está determinado a conquistar o coração do público.

O amor pela música sertaneja começou cedo para João Fernando, aos 13 anos de idade, influenciado por amigos e familiares que tocavam músicas raiz, como Milionário e José Rico, Trio Parada Dura e sertanejo romântico. Sua casa sempre foi um local de encontros musicais, rodas de viola e shows. Ao assistir às duplas cantando e tocando, João sentia uma chama se acender dentro dele, alimentando seu desejo de um dia estar no palco ao lado de grandes artistas.

Ao longo de sua jornada, João sempre contou com o apoio de sua família e o carinho de pessoas que ele considera referências no meio, como Zé Mulato e Cassiano, Maurício Rocha e seu tio Miguel Francisco, com quem tocou e cantou inúmeras vezes. Suas inspirações no sertanejo são nomes consagrados como Milionário e José Rico, Trio Parada Dura, Matogrosso e Mathias, Ronaldo Viola e João Carvalho, e Zé Mulato e Cassiano.

João Fernando já teve a oportunidade de cantar e abrir shows para grandes nomes da música, como Léo Chaves (ex-Victor e Leo), Padre Marcelo Rossi, Bruno e Marrone, Elba Ramalho, Luan Santana, Padre Antônio Maria e Mayck e Lyan.

Fique atento ao lançamento das músicas de João Fernando nas plataformas digitais a partir do próximo mês e acompanhe essa nova promessa do cenário sertanejo.