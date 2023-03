João Doria lança biografia e reúne multidão em livraria de São Paulo

Autoridades e admiradores marcaram presença na noite de autógrafos do livro sobre o empresário e ex-governador do Estado de São Paulo.

O lançamento do livro João Doria – O Poder da Transformação reuniu uma multidão na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi na noite da última segunda-feira (27).

João Doria lançou sua biografia na noite da última segunda-feira (27). Créditos: Daniela Garbez/LC Agência de Comunicação

A obra, que resgata a jornada pessoal, profissional e política do empresário e ex-governador do Estado de São Paulo, João Doria, tem prefácio assinado pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

O Poder da Transformação resgata a jornada pessoal, profissional e política do empresário e ex-governador do Estado de São Paulo. Créditos: Daniela Garbez/LC Agência de Comunicação

Autoridades como o ex-presidente Michel Temer, o padre Júlio Lancellotti, a ex-deputada federal Joice Hasselmann, a empresária Luiza Helena Trajano e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles estiveram presentes.

O ex-presidente Michel Temer marcou presença no evento. Créditos: Daniela Garbez/LC Agência de Comunicação A empresária Luiza Helena Trajano também prestigiou a noite de autógrafos. Créditos: Daniela Garbez/LC Agência de Comunicação

A família, amigos e admiradores de Doria também prestigiaram a sessão de autógrafos da biografia publicada pela Matrix Editora e assinada pelo cientista social, jornalista e escritor Thales Guaracy.

A obra está disponível nas principais livraria do país e no site.

A biografia é assinada pelo cientista social, jornalista e escritor Thales Guaracy. Créditos: Daniela Garbez/LC Agência de Comunicação

Confira a sinopse do livro:

O nome Doria sempre esteve presente em momentos de mudanças no Brasil. O pai de João Doria – muita gente não sabe – foi o criador de uma data que transformou o comércio: o Dia dos Namorados. Foi também um deputado cassado pela ditadura militar, que o levou ao exílio, bruscamente mudando a vida e o destino de toda a família. João Doria Jr. seguiu o pai em muitas coisas – e foi mais longe. Dirigiu empresas do estado com muita competência. Na iniciativa privada, fez fortuna como homem da TV e empreendedor de sucesso. Como o pai, lançou-se na política, para onde levou um modelo de gestão ambicioso, inovador e transformador. Enquanto o presidente da República Jair Bolsonaro dizia não ser coveiro, João Doria tomou a dianteira na defesa e na produção da vacina e salvou vidas. Venceu a pandemia mais cedo, contra todos os obstáculos, e continuou trabalhando em todas as frentes da administração. Como resultado, enquanto a economia do Brasil e de outros países desabava, reflexo da pandemia e de iniciativas insensatas, São Paulo voltou a crescer. Neste livro, você vai conhecer os bastidores da história pessoal, empresarial e política de João Doria e um exemplo de como a política pode ser diferente.