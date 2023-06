João Costa é premiado com o Troféu Odarcio Ducci de Jornalismo pelo destaque do ano

O renomado jornalista recebeu o prestigioso prêmio em uma noite de gala marcada por requinte e glamour

Na noite do último domingo (04/06), o renomado jornalista João Costa foi agraciado com o Troféu Odarcio Ducci de Jornalismo, em uma emocionante cerimônia realizada no Japan Tawer, em São Paulo. A premiação, repleta de requinte, glamour e sofisticação, destacou a notável contribuição de Costa no campo do jornalismo, além de sua luta por igualdade racial e social.

Com a Miss Beleza Negra Deya Morena que foi a apresentadora da noite.

Durante o evento, João Costa expressou a importância do troféu, ressaltando a relevância de dar voz àqueles que não são ouvidos, incluindo pessoas das comunidades e outros grupos que permanecem no anonimato. Ele enfatizou a promoção da pluralidade, diversidade, liberdade de expressão e liberdade de imprensa como pilares fundamentais para a sociedade.

A noite começou com a deslumbrante entrada dos homenageados, que foram recepcionados pela imprensa e pela Miss Beleza Negra, Deya Morena, que assumiu o papel de apresentadora. Entre as personalidades presentes estavam o cantor, compositor e DJ Don Russo, bem como o cantor e compositor Martinho Jorge, afilhado de Martinho da Vila, entre outros nomes de destaque que também foram homenageados.

João Costa salientou a importância de levar informações de forma séria e segura, além de defender intransigentemente a liberdade de imprensa e de expressão, reforçando a necessidade de um jornalismo de excelência, livre de fake news. Para ele, preservar valores e perseguir ideais são objetivos essenciais, e seu sonho se realiza ao vislumbrar perspectivas de igualdade social por meio da comunicação e discussões plurais, pautadas pelo absoluto respeito à diversidade.

Em meio à gratidão a Deus por mais este reconhecimento, João Costa concluiu expressando sua satisfação por receber o “Troféu Odarcio Ducci de Jornalismo”.